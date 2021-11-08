العين يطلب حكاماً أجانب لمباراته مع الجزيرة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تقدم نادي العين بطلب إلى اتحاد الكرة، للاستعانة بحكام أجانب لمباراته مع الجزيرة، في الجولة العاشرة لدوري «أدنوك للمحترفين»، والتي تقام على ملعب الجزيرة، 20 الجاري، وقام الاتحاد بمخاطبة اتحادات عدة، لترشيح طاقم من حكام النخبة لإدارة المباراة.يذكر أن نادي الجزيرة أول نادٍ طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مباراته أمام شاب الأهلي، في الجولة السابعة للدوري، وأدارها حكم تركي، وتلاه الوحدة في مباراته مع الشارقة بالجولة التاسعة، وأدارها حكم ألماني، لتترسخ قاعدة الاستعانة بالحكام الأجانب، بعد غياب أكثر من 30 عاماً.

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