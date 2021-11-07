28 لاعباً بمعسكر الأولمبي في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يدشن منتخبنا الوطني الأولمبي غداً معسكره الداخلي على ملعب نادي الشرطة بدبي، في إطار استعداداته لنهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان، ويستمر المعسكر حتى 11 الجاري بمشارك 28 لاعباً هم، عيسى الهوتي، فهد باروت، محمد المراشدة «اتحاد كلباء»، سهيل المطوع، يعقوب آل علي، فهد طارش «الإمارات»، عبدالله البلوشي، راكان المنهالي، يوسف المنصوري، عبدالله الهاشمي «الجزيرة»، خالد خلفان، عبدالله البدواوي «حتا»، مروان حمزة «خورفكان» أحمد جميل، محمد المدني، بدر عبدالعزيز، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، أحمد محرمي «عجمان»، سعود عبدالله «العربي»، عبدالله الظنحاني «العروبة»، عيسى الحراصي، ناصر الشكيلي «العين»، أحمد درويش «الفجيرة»، حسين صادق، عبدالرحمن أحمد «النصر»، مانع الرويس «الوحدة»، فارس المرزوقي «الوصل».

ويعتبر المعسكر هو الأول للمنتخب بعد ختام مشاركته في التصفيات الآسيوية التي استضافها نادي الفجيرة في أكتوبر الماضي، ونجح الأولمبي خلالها في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

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