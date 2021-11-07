الوحدة يقصي خورفكان ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه على خورفكان بهدف نظيف في إياب الدور الأول من البطولة، اليوم الأحد، على أرضية ملعب آل نهيان وذلك بعدما كان قد خسر مباراة الذهاب 2-3، ليلاقي العنابي فريق النصر في الدور ربع النهائي من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسباني خوسيه أنخيل الذي لعب بديلاً في الشوط الثاني في الدقيقة 71 من تسديدة من خارج المنطقة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، إذ تبادل الفريقان الهجمات وإن كانت الهجمات الأخطر في مصلحة أصحاب الأرض الذي حاول التسجيل ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وجاءت أخطر فرص الوحدة في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما ردت العارضة تسديدة البرازيلي جواو بيدرو.

وفي الشوط الثاني كثف الوحدة من ضغطه الهجومي وبسط أفضليته على مجريات الأمور إلى أن تمكن البديل خوسيه أنخيل من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 71 من تسديدة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس خورفكان زايد الحمادي.

وحرمت العارضة مجدداً الوحدة من تعزيز النتيجة بعدما ردت تسديدة البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة 85.

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