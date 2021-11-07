العربي يرسم الفرحة في أم القيوين بصدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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رسم فريق العربي الفرحة في أم القيوين في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بحصوله على العلامة الكاملة في الدوري وتحقيقه الفوز في 5 مباريات متتالية، حاصداً 15 نقطة، ليحقق الفريق أفضل بداية له على مر تواجده في منافسات «الهواة»، وربما تكون انطلاقة العربي الحالية غير مسبوقة على مستوى بقية الأندية، حيث كان يتناوب الصدارة في المواسم السابقة أكثر من فريقين وصولاً للأسابيع الختامية، والتي يكون فيها التنافس على أشده من أجل خطف بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

لم تشهد مباريات الجولة الخامسة من الدوري أي تغييرات على مستوى أندية المقدمة بعد احتفاظ العربي بالصدارة ومشاركة الثنائي دبا الحصن والبطائح في الوصافة، وانتهت المباريات السبع بالجولة على وقع الفوز، وتغلب العربي على الجزيرة الحمراء، وحتا على غلف اف سي 2 - 1، وحققت أندية الشارقة العلامة الكاملة بفوز البطائح على مسافي، والذيد على التعاون، والحمرية على الفجيرة بنتيجة 1 - 0، فيما عبر دبا الحصن على سيتي برباعية بيضاء، وفاز مصفوت على الرمس 3 - 2.

صراع

ولا يزال الصراع مشتعلاً في الوصافة بين دبا الحصن والبطائح اللذين يمتلك كل منهما 13 نقطة، وذلك بعد فوزهما على سيتي ومسافي، وتأتي ثلاثة فرق برصيد 9 نقاط بداية من دبا الفجيرة الرابع ثم الحمرية والذيد، وبفارق نقطة يأتي حتا السابع «8 نقاط»، ثم غلف اف سي نجم الجولتين الأولى والثانية، والذي تراجع ثامناً «6 نقاط»، ويأتي الفجيرة ومسافي برصيد خمس نقاط في المركزين «التاسع والعاشر».

أندية القاع

وحقق فريق مصفوت بقيادة عبد الغني المهري فوزه الأول في الدوري بعد مرور 5 جولات، ليصل للنقطة الرابعة، فيما تقبع 4 أندية في مؤخرة الترتيب بلا فوز في المسابقة، وتمتلك ثلاث منها نقطة وحيدة وهى الجزيرة الحمراء، سيتي، التعاون وفي المركز الأخير يأتي الرمس بلا رصيد، بعد تعرضه لخمس هزائم.

استقرار

استقرت الأوضاع على مستوى الهدافين، والتي لم تشهد تغييراً على مستوى اللاعبين المتصدرين للقائمة باحتفاظ البرازيلي ديغو دا سيلفا محترف دبا الفجيرة بموقعه الحالي في المقدمة برصيد 6 أهداف، يليه محمد المربوعي «دبا الحصن» بأربعة أهداف، ويتشارك 7 لاعبين برصيد 3 أهداف.

ديربيات

تشهد الجولة السادسة، 3 «ديربيات» مهمة هي: ديربي الفجيرة بين الفجيرة ودبا، وديربي الشارقة بين الحمرية والذيد، وديربي رأس الخيمة بين مسافي والرمس، وفي بقية المواجهات التي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين يرحل حتا لملعب الجزيرة الحمراء، ويواجه العربي المتصدر فريق سيتي بملعب الأخير، فيما يحل البطائح ضيفاً على غلف اف سي، وسيكون دبا الحصن في راحة أسبوعية.

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