72 %: تراجع تصنيف دورينا «آسيوياً» ليس مفاجأة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اعتبر 72 % من إجمالي المشاركين في الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان»، أن تصنيف الدوري الإماراتي في المركز التاسع آسيوياً، لم يكن مفاجئاً، مقابل 28 % اعتبروا التصنيف صادماً.

وتوقع 79 % عبر موقع «البيان» تراجع تصنيف دورينا مقابل 21 % أكدوا أن المركز التاسع صادم، فيما جاءت نسبة التصويت عبر «تويتر»، توقع 65 % تراجع موقع دورينا آسيوياً، مقابل 35 % اعتبروا الأمر مفاجأة، وطرح «البيان» في الاستطلاع سؤالاً هو كيف ترى تصنيف الدوري الإماراتي في المركز التاسع آسيوياً؟

توقع

وأكد المدرب الوطني محمد القامة، أن التصنيف الأخير لدورينا في الترتيب التاسع جاء متوقعاً، وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يكون التصنيف أقل من ذلك كثيراً، وقال: دوري المحترفين، متوسط المستوى، بسبب مستوى اللاعبين الأجانب الذي لا يساهم في الارتقاء بالبطولة، كما أن مستوى الأندية متذبذب من مباراة لأخرى، ولا يوجد فريق يطمئن لجماهيره، لعوامل كثيرة منها ضعف اللياقة البدنية، وتأثر المستوى بكثرة الإيقافات وتداخل المسابقات، ويمكن أن نلمس تأثير ذلك على أداء ونتائج منتخباتنا، إلى جانب غياب الجماهير، رغم زيادة نسب الحضور إلى 80 % للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، ولا نزال نرى مدرجاتنا شبه خالية في بعض المباريات.

وأضاف: «توجد أسباب كثيرة للغياب الجماهيري عن الحضور، ومن أهمها عدم رضا الجماهير عن مستويات ونتائج الأندية بالدوري، وعلى المستوى القاري، نظراً للتراجع الكبير لنتائجنا في دوري أبطال آسيا، وأقرب مثال، كان خروج الوحدة بخسارة كبيرة على يد النصر السعودي من دور الثمانية، كما أن مستوى أغلب اللاعبين المواطنين أقل من المستوى، ويلعبون مبارياتهم بلا حافز، وأتمنى أن تكون هناك حلول جذرية مهمة، حرصاً على مستقبل الكرة الإماراتية».

الأول والتاسع

الجدير بالذكر، أن دوري أدنوك للمحترفين، حل في الترتيب التاسع بالتصنيف الآسيوي لدوريات القارة، وهو الأقل بعد إلغاء تصنيف 2020، لتأثر المسابقات القارية بسبب فيروس كورونا، وقبلها كان تصنيف دورينا الرابع عامي 2014 و2015، وارتفع إلى الترتيب الثاني في 2016، وتصدر التصنيف في عام 2017، بعد وصول شباب الأهلي والعين، إلى نهائي نسختي دوري أبطال آسيا عامي 2015 و2016 بالترتيب، وعاد دورينا للتراجع ليكون رابعاً في 2018، وواصل التراجع وصولاً إلى الترتيب السابع عام 2019.

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