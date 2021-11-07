روسيا تتوج بلقب «شاطئية القارات» للمرة الرابعة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت أمس على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، منافسات كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي نظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتوّج منتخب روسيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق «الدب الروسي» فوزاً مستحقاً على نظيره الإيراني في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، والتي فرض فيها المنتخب الروسي سيطرة واضحة من البداية، وتألق فيها نجمه نيكوروف أفضل لاعب في البطولة بتسجيله ثلاثية بواقع هدف في الشوط الأول (ق3) وهدفين في الشوط الثاني (ق2) و(ق6) قبل أن يقلل مختاري الفارق لإيران في مناسبتين.

تتويج

وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج أبطال النسخة العاشرة، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«فيفا».

ترتيب

وحصل منتخب إيران على الميدالية الفضية فيما توج منتخب السنغال بالميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراة تحديد المراكز على البرتغال الذي حل رابعاً واحتل المنتخب الياباني المركز الخامس وبعد فوزه على المنتخب الإسباني الذي احتل المركز السادس، والباراغواي سابعاً بعدما فاز على منتخبنا الوطني الذي حل في المركز الثامن والأخير.

تراجع

وتعد هذه المشاركة الأسوأ لمنتخبنا في البطولة على مدار 10 نسخ، حيث حقق المركز الرابع في النسخة الأولى 2011 والثالث في النسخة الثانية 2012 وتكرر نفس المركز في نسخة 2013 وعاد للمركز الرابع في نسختي 2014 و2015 وتراجع للمركز السابع في نسخة 2016، ثم الخامس عام 2017 والسابع 2018 والثالث والميدالية البرونزية في النسخة الماضية 2019.

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