العربي يتصدر دوري «الأولى» بالنقطة 15

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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استعاد العربي صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم بفوزه الصعب على ضيفه الجزيرة الحمراء 2 - 1، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، سجل للفائز أليكساندرو «هدفين»، فيما جاء هدف الخاسر بـ «نيران صديقة عبر سلطان أبودقن لاعب العربي، وكان البطائح تصدر دوري «الهواة» أمس بالنقطة 13.

وفاز دبا الحصن على ضيفه سيتي برباعية وجاءت الأهداف عن طريق وأندرسون مورا «هدفين»، وجواو فيتو وماتيوس أفيلينو، ورفع الفريق رصيده إلى 13 في المركز الثاني متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، وأكمل سيتي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كل من أحمد عبيد وحارب جمال للطرد.

واستعاد حتا نغمة الفوز متغلباً على غلف إف سي 2 - 1، وأحرز للفائز ريجنيس توساتي وحسن عبد الرحمن، وللخاسر غلف لاسانا كامارا، وبهذه النتيجة وصل رصيد حتا إلى 8 نقاط.

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