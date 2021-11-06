الفيفا يعين الحتاوي مراقباً لمباراة أستراليا والسعودية

المصدر: البيان

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كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عضو لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباراة قمة المجموعة الثانية والتي ستجمع بين منتخب أستراليا ومنتخب السعودية، في مدينة سيدني الأسترالية بتاريخ 11 نوفمبر الحالي.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ويطارده منتخب أستراليا بـ 9 نقاط، ويليه منتخب عمان ثالثا بـ 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن اليابان صاحبة الرصيد ذاته في المركز الرابع، ويأتي منتخب الصين خامسا بـ 3 نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب بدون نقاط.

وكان الحتاوي أخيرا مراقباً لنهائي المناطق ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2021، والتي تقابل فيها فريق ناساف الأوزبكي في أرضه مع فريق لي مان من هونغ كونغ بتاريخ 20 من شهر أكتوبر، وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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