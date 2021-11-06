منتخب الإمارات يؤدي أولى حصصه التدريبية بمشاركة 26 لاعباً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مراناً خفيفاً اليوم في الملعب الفرعي التابع لاستاد غويانغ, الذي سيكون مسرحاً لمواجهة الخميس، وتحدث مدرب المنتخب فان مارفيك مع اللاعبين قبيل انطلاق التدريبات , موجهاً لهم الشكر على جهودهم ومُرحِباً بالعناصر التي انضمت حديثاً للقائمة ومؤكداً لهم على أهمية الاستعداد الأمثل للمباراة والالتزام التام بالبرنامج التدريبي الذي تم وضعه بما يتناسب مع المرحلة الحالية .

وكانت بعثة منتخب الإمارات وصلت مساء أمس إلى مدينة غويانغ الكورية الجنوبية استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل الموافق 11 نوفمبر ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى .

وحرص سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية, يرافقه عدد من مسؤولي السفارة على استقبال البعثة في المطار وتقديم التسهيلات الخاصة بإجراءات الدخول وغيرها ، متمنياً للأبيض التوفيق في مباراته المهمة أمام المنتخب الكوري وتحقيق نتيجة إيجابية .

وتضم البعثة وفداً مكوناً من أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية وعددهم 26 لاعباً هم : علي خصيف ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، خالد عيسى ، بندر الأحبابي ، عبدالعزيز هيكل ، محمد العطاس ، وليد عباس ، أحمد راشد ، يوسف جابر ، مهند العنزي ، محمد برغش ، علي سالمين ، ماجد راشد ، يحيى نادر ، عبدالله رمضان ، محمد عباس ، إسماعيل مطر ، طحنون الزعابي ، فابيو دي ليما ، علي صالح ، محمد جمعة عيد ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي .

وخضع كافة أعضاء البعثة للحجر الصحي لمدة ست عشرة ساعة في أحد الفنادق المخصصة للحكومة الكورية لحين ظهور نتائج الفحص التي جاءت جميعها سلبية لتنتقل بعدها البعثة إلى مقر إقامتها في مدينة غويانغ التي تبعد عن العاصمة سيؤول قرابة الساعة ، ويأتي هذا الإجراء ضمن شروط البروتوكول الصحي المعتمد في كوريا الجنوبية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز