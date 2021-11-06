الحضيري: الأجواء «باهية» في البطائح

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري المدير الفني لفريق البطائح متصدر دوري الدرجة الأولى أنهم في النادي يعملون في صمت ودون ضجيج وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة منوهاً إلى أن معظم أفراد لاعبي فريقه الحالي الذي يجلس على قمة ترتيب الهواة «بشكل مؤقت» معظمهم من اللاعبين الجدد، وأشار إلى أن أكثر من 95 بالمائة من لاعبي الفريق تم التعاقد معهم قبل التحاقي بالنادي كمدرب للفريق الأول.

وأشاد الحضيري في تصريح لـ«البيان الرياضي» بالأجواء الإيجابية في نادي البطائح والتي وصفها بلهجة تونسية خالصة بأنها «باهية برشا» لافتاً إلى أنه ومنذ تصديه للمهمة ركز على النواحي البدنية على الرغم من بداية استعدادات الفريق الأول بشكل متأخر وقبل 3 أسابيع فقط عن بقية الفرق التي بدأت الإعداد باكراً للمسابقة وتضمنت تلك الفترة إقامة معسكر خارجي في جمهورية مصر العربية.

انضباط وفكر

ونبه إلى أنه خلق نوعاً من الانضباط وسط اللاعبين إلى جانب إدخال مفهوم الفكر الكروي لديهم، ونتج عن ذلك التنافس الكبير بين اللاعبين للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية التي تخوض المباريات وهذا في حد ذاته يعد من النواحي الإيجابية التي تخدم الفريق.

التزام وخطط

وعن سر تفوق فريقه الذي لم يتلق إلا هزيمة واحدة خلال 9 مباريات ما بين تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى أشار المدرب الحضيري إلى أن هذا التفوق نابع من انتظام اللاعبين خلال التدريبات إلى جانب التزامهم بخطط الجهاز الفني وحبهم للكرة مشيراً إلى انهم يقومون بدراسة كل فريق منافس قبيل التباري معه ويحللون إيجابياته ويقفون على سلبياته.

الدوري طويل

وذكر الحضيري أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً ولا يوجد فريق سهل وعلينا التحسب لأي مباراة قادمة وأن يحافظ اللاعبون على سجلهم الخالي من الهزائم ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى والتي وصل فيها البطائح إلى 13 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز في أربع مواجهات على دبا، مصفوت، مسافي، الذيد والتعادل أمام الفجيرة.

«كلين شيت»

وامتدح الحضيري أداء اللاعبين لكنه خص الحراس الثلاثة وهم منصور غلوم الحارس الأساسي وزميلاه أيوب عمر وسعيد البلوشي بإشادة خاصة للحفاظ على شباك الفريق «نظيفة» حتى الآن من ولوج أي هدف «كلين شيت» وهذا في حد ذاته إنجاز يحسب للكادر التدريبي للحراس بالنادي.

حٌلم الصعود

وألمح إلى أن طموح الفريق يظل قائماً هو التأهل لدوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المقبل وقال يجب أن يكون التركيز على فريقه أولاً وسنأخذ كل مباراة على حدة مشيراً إلى أن البطائح يسير في الطريق الصحيح كما يجب علينا احترام كافة الفرق منوهاً بصعوبة مباريات الدوري إلى جانب حدوث المفاجآت.

إصابة مبكرة

وكشف المدرب عن تعرض اللاعب تياغو سيلفا وغيابه عن صفوف الفريق بسبب إصابته في الأربطة بعد خوضه ثلاث مباريات فقط لتستعين الإدارة بجهود توان بدلاً عنه لينضم لزميله البرازيلي «الخبرة» رودريغو صاحب الإنجازات مع الفرق التي لعب إليها وقادها للصعود والتي كان آخرها فريق العروبة.

شكر

ووجه الحضيري الشكر لإدارة نادي البطائح برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي وسعيد العاجل أمين السر العام وسعيد الطنيجي المشرف على الفريق الأول وبقية أعضاء مجلس الإدارة لتوفيرهم كامل الإمكانيات للفريق الأول من أجل تحقيق النتائج المرجوة معرباً عن أمله في أن يرد اللاعبون «الدين» لإدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي والذي يتابع كل التفاصيل.

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