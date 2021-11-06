الإمارات يتساوى مع عجمان بالهزيمة التاسعة على التوالي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تساوى الإمارات مع عجمان في أطول سلسلة هزائم ببدايات الدوري عندما تعرض للخسارة التاسعة على التوالي أمام بني ياس، والذي ضاعف أحزانه ليبقى من دون رصيد في المركز الأخير.

وظل عجمان يحتفظ بلقب صاحب أسوأ بداية منذ تلقيه 9 هزائم متتالية في موسم 2009-2010 أمام الظفرة، الوحدة، العين، الإمارات، بني ياس، الشارقة، النصر، شباب الأهلي، الوصل، مع استقبال شباكه لعدد 31 هدفاً، وإحرازه 10 أهداف، ليوقف الهزائم بالتعادل في الجولة العاشرة أمام الجزيرة 1-1، فيما حقق أول فوز في الجولة 12 على حساب الظفرة، وخلال ذلك الموسم حل البرتقالي في الموسم الأخير برصيد 8 نقاط وغادر المنافسة.

وبعد 12 موسماً، جاء الإمارات ليتعرض للسيناريو ذاته لتكون البداية أمام شباب الأهلي وتوقفت عند بني ياس حتى الآن، وتنتظره مواجهة صعبة في الجولة العاشرة بعد 16 يوماً أمام اتحاد كلباء، ربما تحمل تلقيه هزيمة جديدة في الدوري ليكون صاحب البداية الأسوأ دون منازع.

وبعيداً عن البدايات فإن الإمارات يعتبر صاحب السلسلة الأطول من الهزائم بخسارته في 12 جولة متتالية، والتي بدأت في موسم 2018-2019، والذي شهد هبوطه للدرجة الأولى، حيث كان قد تعرض في آخر 3 جولات للخسارة أمام الجزيرة والشارقة وعجمان، ويعتبر فوزه على الفجيرة في الموسم ذاته بالجولة 23 بهدف في 3 مايو 2019 آخر انتصار حققه «الصقور» بالدوري ليتعرض في الموسم الحالي إلى 9 هزائم، ويصبح من دون انتصار لما يقارب العامين ونصف العام.

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