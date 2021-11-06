منصور بن محمد: سعدت بالتفاعل الجماهيري مع تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ختام النسخة الأولى من «كأس دبي للبادل تنس»، تتويجاً لفعاليات البطولة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام من المباريات الودية بين أبرز نجوم اللعبة العالميين، وأقيمت منافساتها على الملعب الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة بين معالم مهمة في دبي، وهي جميرا أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وبما يعزز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، ويلبي تطلعات القاعدة المتنامية من عشّاق اللعبة في دبي، حضر الختام سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من كبار الشخصيات.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «شهدت ختام كأس دبي للبادل تنس في الملعب المقام خصيصاً في جميرا أبراج الإمارات وسط معالم دبي الرائعة، وسعيد بالمشاركة الدولية الكبيرة لنجوم هذه اللعبة والتفاعل الجماهيري مع مختلف فعاليات تحدي دبي للياقة».

وتابع سموه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مجريات المباراة الختامية وفوز المصنّف أول عالمياً الإسباني خوان ليبرون وزميله الأرجنتيني ميجيل لامبيرتي لقب الدورة الأولى من البطولة بفوزهما في المباراة النهائية أمام الثنائي الأرجنتيني فيرناندو «بيلا» والإسباني أرتورو كويلّو 6 - 3 و 7 - 6 في مباراة شهدت استعراضاً للمهارة والدقة والقوة وهدوء الأعصاب، استقطبت البطولة في يومها الأخير حضوراً جماهيرياً واسعاً، حيث تابع المشجعون الأداء الاحترافي لخوان ليبرون، المصنّف الأول عالمياً، وشريكه ميغيل لامبيرتي اللذين اقتنصا الفوز باللقب بجدارة محافظين على صدارتهما في المجموعات الثلاث، فيما أحرز الثنائيّ الأرجنتيني فيرناندو بوجي والإسباني جونزالو روبيو المركز الثالث بتغلّبهما على لوبيز وإيكاردو بنتيجة 6 - 2 و6 - 3.

واستقطبت الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس قائمةً من الشركاء البارزين، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للبادل تنس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ووب، والطاير للسيارات، ومستشفى وعيادات فاليانت، وشركة أوكادوك، وشركة بركات، وشركة ريد بُل، وشركة فيد فيت، وتطبيق واتروا.

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