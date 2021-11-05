فوز البطائح والحمرية والذيد ومصفوت في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تصدر البطائح قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 13 نقطة بفوزه الصعب أمس على مسافي بهدف إبراهيم خميس في الجولة الخامسة فيما استعاد الحمرية نغمة الفوز، وتجاوز عقبة الفجيرة 1 - 0، وسجل الهدف فينسيوس سيلفا ليصل الحمرية إلى 9 نقاط، وفاز الذيد على التعاون بهدف ادنيلسون مارتنيز، وحقق مصفوت فوزه الأول وتغلب على الرمس 4 - 2، وسجل الرباعية كل من جون تيبار هدفين، وعبد الله جاسم وكارلوس البرتو وأحرز للخاسر ليما وعلي يعقوب.

وتستكمل اليوم مباريات الجولة بثلاث مواجهات ويلعب دبا الحصن مع سيتي والعربي مع الجزيرة الحمراء وحتا مع غلف اف سي.

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