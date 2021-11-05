روسيا وإيران في نهائي "شاطئية القارات" للمرة الثالثة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يلتقي منتخبا روسيا وايران، غدا ، في نهائي مثير ببطولة كرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم.

ونجح المنتخب الروسي حامل اللقب 3 مرات في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخ بطولة كأس القارات الشاطئية في دبي، بتغلبه في نصف النهائي مساء اليوم على البرتغال بنتيجة 7-3 ، فيما جاء تأهل المنتخب الإيراني حامل اللقب بدوره 3 مرات إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه في نصف النهائي، مساء اليوم ،على نظيره السنغالي 7-5 .

وهذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة، حيث سبق أن فاز المنتخب الإيراني في نهائي 2013 بنتيجة 4-3 وفاز في نهائي 2018 بنتيجة 4-2، كما أن المنتخب الإيراني هو بطل آخر نسختين لبطولة كأس القارات في 2018 و2019، والمنتخب الروسي هو بطل العالم 2021.

من جهة أخرى خسر منتخبنا الوطني، مساء اليوم، أمام اليابان في مباراة تحسين المراكز بنتيجة 4-6 ويلتقي غدا، منتخب الباراغواي الذي خسر بدوره من اسبانيا 5-4 من أجل تحديد المركزين السابع والثامن، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره الاسباني على المركزين الخامس والسادس، وكان منتخبنا الوطني أنهى مشاركته الأخيرة في البطولة (2019) في المركز الثالث.

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