4 منتخبات إلى نصف نهائي «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حجزت 4 منتخبات بطاقات نصف نهائي لبطولة كرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، وتختتم منافساتها غداً ويشارك فيها ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم هي: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، البرتغال.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي السنغال والبرتغال من المجموعة الأولى وروسيا وإيران من المجموعة الثانية.

فيما خسر منتخبنا الوطني بطاقة العبور إلى نصف النهائي رغم فوزه على السنغال بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل 3-3 في الوقت الأصلي للمباراة، ليحصل على نقطة واحدة فقط وينهي الدور الأول في المركز الثالث بـ4 نقاط في المجموعة الأولى، التي تصدرها «أسود التيرانغا» بـ6 نقاط وبفارق الأهداف عن البرتغال، الذي حل ثانياً بـ6 نقاط أيضاً بعد فوزه بنتيجة 7-4 على المنتخب الإسباني الذي جاء في المركز الأخير دون نقاط.

وحضر منافسات جولة، أمس، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وعلي عمر مدير البطولة، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد جاء شوطها الأول لفائدة «أسود التيرانغا»، الذي فاجأ منتخبنا بهدفين سريعين في أقل من 50 ثانية من بداية الشوط الأول بواسطة عمار سامب، ثم مامور دياغني من ضربة جزاء طرد على أثرها كابتن منتخبنا وليد المحمدي، ورد منتخبنا عن طريق وليد بشر، لكن تسديدته تألق في التصدي لها حارس المرمى، وضغط الأبيض في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إلى أن تمكن من تقليل الفارق عن طريق وليد بشر (ق11).

وكثف منتخبنا محاولاته الهجومية في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل من ضربة مزدوجة حملت توقيع أحمد بشر(ق5)، وفرض الأبيض سيطرة واضحة على مجريات الشوط الثاني ترجمها بهدف ثالث بأقدام أحمد بشر مرة أخرى(ق8).

وبحث منتخبنا عن إضافة أهداف أخرى في الشوط الثالث، وأوجد بعض الفرص، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى أهداف في المقابل تمكن «أسود التيرانغا» من معادلة النتيجة بواسطة دياتا (ق10) من ركلة حرة، ليحتكما المنتخبان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، التي حسمها منتخبنا 5-4.

وفي المجموعة الثانية، واصل منتخبا روسيا (بطل العالم) وإيران (حامل اللقب) تألقهما في البطولة بحجز بطاقة تأهلهما إلى نصف النهائي، ويملك المنتخبان سجلاً حافلاً في البطولة، حيث توج كل منهما بثلاثة ألقاب في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

وفي مباراة تحصيل حاصل، فاز منتخب الباراغواي على اليابان بنتيجة 6-4 في الوقت الإضافي بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 4-4، واحتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بنهاية دوري المجموعات بنقطتين، فيما احتل اليابان المركز الأخير دون نقاط.

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