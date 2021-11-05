دبي تستضيف قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتحول قاعة «كوكاكولا أرينا»، في ديسمبر المقبل، إلى حلبة للتزلج على الجليد، لاستضافة أكبر حدث في الرياضات الجليدية، وهو «دبي آيس شو»، في إطار جهود نشر وتطوير الرياضات الجليدية في الإمارة، في ضوء ما تمتلكه من مرافق ومنشآت تلائم هذه الرياضات.

وتتضمن الفعالية العالمية المقامة على حلبة قاعة «كوكاكولا أرينا»، مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد، التي تضم أقوى فريقين في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي»، وذلك للمرة الأولى في دبي، وهما فريقا نادي «أفانغارد للهوكي»، ونادي «آيه كيه بارز»، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد، من أبرزها الاستعراض العالمي (الأميرة النائمة)، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

ويتزامن الحدث مع عدد من المناسبات المهمة في الدولة، وفي مقدمها احتفالات الدولة باليوم الوطني، وكذلك عام الخمسين، إضافة إلى استضافة دولة الإمارات لحدث عالمي، هو الأضخم من نوعه في العالم، وهو «إكسبو 2020 دبي»، كما يتزامن الحدث كذلك مع احتفال روسيا بيومها الوطني في إكسبو دبي.

ويعد الحدث بادرة تؤكد تنوع وثراء البنية التحتية التي تتمتع بها إمارة دبي، والتي تعزز قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ضمن مختلف المجالات، وتؤكد مكانتها كمركز رئيس للفعاليات العالمية الكبرى في المنطقة.

وستقام الفعاليات، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، حيث سيتزامن الحدث مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وعام الخمسين.

كما يأتي مواكباً لاستضافة حدث عالمي ضخم، هو «إكسبو 2020 دبي»، ضمن سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية المقامة في دبي خلال تلك الفترة، في ضوء الأداء القوي للقطاع، الذي استقطب آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، من عارضين وزوار ومتحدثين، ضمن مختلف المناسبات، مع تنامي معدلات الثقة العالمية، في ما توفره دبي من أجواء آمنة، في الوقت الذي يواصل فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة كوفيد 19.

ترويج

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن فعاليات «دبي آيس شو»، يأتي في إطار حرص المجلس على الترويج للرياضات الجليدية، لا سيما مع امتلاك دبي للبنية التحتية والمنشآت التي تمكنها من استضافة وتنظيم هذه النوعية من الرياضات المشوقة، والتي تلقى إقبالاً متنامياً من الجمهور، تأكيداً على مكانة دبي، كمركز متطور للأنشطة الرياضية على مختلف أنواعها.

والعمل المستمر على تنويع القدرات الداعمة للقطاع الرياضي بكافة مجالاته. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا دعم كافة المبادرات والمشاريع والفعاليات التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي، كمركز رئيس للفعاليات والمنافسات الرياضية العالمية، ويسرنا التعاون مع دوري كونتيننتال الهوكي KHL.

ونادي «أفانجارد» للهوكي، ومجلس دبي الرياضي»، مؤكداً التزام دبي بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف واللاعبين والأطقم الفنية والجمهور، وهو ما دأبت عليه الإمارة في مختلف الفعاليات الكبرى المقامة على أرضها، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات أماناً في هذه الأوقات الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وأوضح مارك كار، المدير العام لقاعة كوكاكولا أرينا قائلاً: «من دواعي السعادة، أن نرحب مرة أخرى بحدث يقام في دبي للمرة الأولى، حيث سيسهم هذا الحدث المهم، في إبراز المميزات الكبيرة التي تتمتع بها القاعة، وما تشمله من تجهيزات ومرونة كبيرة في عمليات التشغيل، بما يسمح باستضافة مختلف أشكال الفعاليات، سواء الرياضية أو الترفيهية وغيرها.

ونتطلع للتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، ضمن هذا الحدث الكبير، كما نتطلع بالترحيب بضيوفنا من داخل وخارج الدولة، والذين سنعمل على توفير كافة مقومات الراحة لهم، للاستمتاع بتجربة فريدة وممتعة».

المواجهة الأقوى

وأعرب أليكسي موروزوف رئيس رابطة دوري كونتيننتال لهوكي الجليد، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، وقال: «نحن متحمسون لاستئناف منافسات الدوري العالمي لهوكي الجليد، بعد توقف عامين تقريباً، ويسعدنا أن تكون دبي هي المدينة المضيفة للحدث، الذي سيشهد مواجهة أقوى فريقين في دوري كونتيننتال لهوكي الجليد، ونشكر مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، على هذا التعاون، لنشر لعبة الهوكي في هذا البلد الرائع، الذي يقدم مساحة خصبة لتطوير لعبة هوكي الجليد، وسنبذل قصارى جهدنا، لأن يصبح دوري كونتيننتال معروفاً لدى الجميع، وأن تكون هذه المباراة حدثاً لا ينسى».

بدوره، قال ألكسندر كريلوف رئيس مجلس إدارة نادي «أفانجارد»: «نشكر الدوري العالمي للهوكي، على ثقته فينا لتنظيم هذا الحدث في دبي، كما نشكر مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحة بدبي، على دعمهما لتنظيم هذا الحدث، الذي يسعدنا كثيراً الوجود فيه، كما يسعدنا أن نمثل مدينة أومسك، مع احتفال روسيا بيومها الوطني في إكسبو دبي 2020».

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