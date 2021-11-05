خورفكان يعيد للأذهان أمجاد زمان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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أعاد لاعبو خورفكان، للأذهان، أمجاد زمان، عندما كان يتوهج نجوم الفريق السابقون خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عندما كان يطلق على النادي اسم «الخليج»، وهو الاسم الذي كان يمثل بعبعاً لبقية الأندية في تلك الفترة الزمنية.

لاعبو النسور ارتدوا ثوب الإجادة، وقدموا مستوى لافتاً أمام العروبة، الذي تلقت شباكه أربعة أهداف، يحكي كل هدف عن روعة الآخر، لا سيما بعد أن بسط الفريق الضيف سيطرة شبه مطلقة على أرضية ملعب «الفجيرة»، وأمتع رفاق فلاح وليد نجم المباراة الأول جمهورهم، الذي صفق لهم كثيراً عقب نهاية المباراة، ليعزز الخور موقعه ضمن قائمة الترتيب، صاعداً إلى المركز السادس، برصيد 15 نقطة.

وهو الرصيد الذي يحققه الفريق لأول مرة في تسع جولات، على مر وجوده في دوري المحترفين، لكن في هذا الموسم، بات له شكل مختلف، كماً وكيفاً، ولو سار المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للفريق بهذا الأداء، فسيكون للنسور شأن كبير مع فرق المقدمة.

تجنب الهزيمة

تمكن الفريق من تجنب الهزيمة خلال 6 مباريات متتالية، خمس منها ضمن مسابقة الدوري، بعد أن حقق الفوز على كل من الظفرة والإمارات وعجمان والعروبة، وتعادل مع بني ياس، بجانب أنه حقق الانتصار في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين على الوحدة، بنتيجة 3-2، وفي انتظار مباراة الإياب التي تقام يوم 7 الجاري، بملعب آل نهيان في أبوظبي.

تراجع العروبة

أما العروبة، فوضعية الفريق لم تعد تسر أحداً، إذ بعد مرور 9 جولات، يحتل الوافد الجديد لدوري المحترفين، المركز قبل الأخير، برصيد 4 نقاط فقط، ولم يحقق رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي، أي فوز في الدوري حتى اللحظة، والمثير للدهشة، أن العروبة كسب أربع نقاط من أبرز الفرق، بعد التعادل مع العين المتصدر، وشباب الأهلي والشارقة وعجمان، لكن الفريق عجز عن تحقيق الفوز أو حتى التعادل أمام الأندية التي تتقارب معه في المستوى والأداء.

15 نقطة

بدوره، أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن فريقه كان بحاجة لتحقيق الفوز على العروبة، قياساً على الجاهزية والأداء الجيد للفريق، خلال المباريات الأخيرة.

مشيراً إلى أن اللاعبين يستحقون نيل العلامة الكاملة أمام العروبة، منبهاً إلى أن الفوز أوصل النسور للنقطة 15، ووصف زاناردي بداية خورفكان هذا الموسم، بأنها مغايرة تماماً للمواسم السابقة، وقال إنه سعيد بأداء اللاعبين، وعطائهم طوال وقت المباراة، معرباً عن أمله في المحافظة على أدائهم خلال مواجهة الوحدة في إياب كأس الرابطة، يوم الأحد المقبل.

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