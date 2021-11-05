عبدالله حسن: الأندية تطبق سياسة النقاط أهم من الأداء

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله حسن المحاضر الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي، أن الفرق تسعى إلى حصد النقاط خلال هذه الفترة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، من أجل تحقيق أهدافها سواء في المنافسة على القمة أو النجاة من شبح الهبوط، حتى لو كان ذلك على حساب المستوى الفني الذي لا يلبي الطموح وغير المقنع للجماهير التي تتابع المباريات.

وقال عبدالله إن الجولة التاسعة لدوري أدنوك لكرة القدم تعتبر جولة المفاجآت والإثارة في النتائج فقط وتصحيح المسار لعدد من الفرق، وأكد أن توقف المسابقة سيكون فرصة أمام بعض الفرق لإعادة ترتيب أوراقها مثل الشارقة والوصل والجزيرة وفريقي القاع العروبة والإمارات.

صدارة العين

وقال إن العين يكاد يكون الفريق الوحيد المقنع بالدوري حتى الآن بثبات مستوى لاعبيه ونتائجه الجيدة، التي جعلته يتربع على صدارة ترتيب المسابقة، وأرى بأنه يلعب بالمنطق فهدفه الأول حصد النقاط، صحيح يفتقد البدائل التي تصنع الفارق خصوصاً في الشوط الثاني، ولكنه ينجح في حصد النقاط ولعل نتيجة مباراته مع الظفرة التي انتهت بفوزه بهدف خير مثال.

وأشار عبدالله حسن إلي تحسن أداء ونتائج فريق الوحدة مع المدرب جريجوري، الذي نجح في حصد 6 نقاط من مباراتين.

فقفز بالفريق إلى المركز الثاني، ولعل حسن تعامل المدرب المعنوي مع اللاعبين سبب من أسباب التغير النفسي للاعبين للأفضل وتحقيق فوز غال على منافس قوي بملعبه ووسط جمهوره، وأبدى المحاضر الدولي إعجابه بالتحضير الذهني للاعبي النصر في مباراتهم أمام الوصل لذلك ظهرت شخصية الفريق بشكل جيد وحقق فوزاً مستحقاً، فيما لم يقدم الوصل المستوى المطلوب ولعل تراجع مستوى الأجانب سبب من الأسباب، وعدم افتقاد الحلول الهجومية خلال المباريات.

تراجع الشارقة

وعن سر تراجع فريق الشارقة في مباراته أمام الوحدة يقول عبدالله حسن: الشارقة يفتقد الحلول الهجومية نتيجة الأداء المتواضع للاعبين الأجانب، إضافة إلى تعدد الأخطاء الفردية للاعبي الدفاع، وقال الشارقة افتقد الحلول الفنية في مباراته أمام الوحدة بعد أن فرض العنابي أسلوبه داخل الملعب.

وسجل أهدافه الثلاثة التي تجعل الشارقة في حاجة إلى مراجعة أوراقه خلال فترة التوقف وسرعة التعاقد مع مدرب، والأمر نفسه ينطبق على الجزيرة الذي في حاجة إلى مراجعة سريعة وإعادة ترتيب الأوراق بعد أن أصبحت كل حلوله مكشوفة للمنافسين مع تزايد الإصابات وتراجع مستوى البعض.

تألق ثلاثي

ونوه عبدالله حسن بحالة التألق التي تعيشها فرق خورفكان وكلباء وعجمان، حيث فرض الثلاثي شخصيتهم خلال مباريات الجولة بتحقيق فوز مستحق عجمان على الجزيرة في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، وفوز خورفكان الرباعي على العروبة وعادل كلباء مع شباب الأهلي بكل نجومه، وقال لا ننس الظفرة الذي أعاد مدربه البرازيلي ثقة اللاعبين بأنفسهم، وتحسن أدائهم لدرجة أحرجت العين.

فريقا القاع

وفيما يتعلق بفرق القاع يقول عبدالله حسن، الإمارات يشارك بالدوري بروح الدرجة الأولى وبطريقة لعب تفوق قدرات وإمكانات اللاعبين، لذلك أهدر 27 نقطة في 9 جولات، والعروبة من الفرق التي تلعب كرة جيدة، ولكن الفريق يدفع ثمن قلة خبرته بعالم المحترفين غالياً والروح وحدها لا تكفي للبقاء في عالم الأضواء، ولا بد أن يعيد الفريق حساباته في القيد الشتوي المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز