بني ياس.. الانتصار الأول في الشامخة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استعاد بني ياس جزءاً من توازنه، بالفوز الذي حققه على حساب الإمارات، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعد الفوز هو الأول لـ «السماوي»، على ملعبه باستاد الشامخة بأبوظبي، في الدوري هذا الموسم، بعد أن خاض الفريق 5 مباريات على ملعبه، ولكنه تعرض للخسارة في أربع مواجهات، أمام الوصل والعين والجزيرة وعجمان، وتعادل في مباراة واحدة مع خورفكان، قبل أن يتذوق طعم الانتصار الأول في الشامخة على حساب «الصقور».

كما أن الفوز هو الثاني لبني ياس خلال 9 مباريات، بعدما كان قد فاز على الظفرة في الجولة الرابعة، قبل أن يغيب الانتصار عن الفريق في المباريات الأربع التالية، فيما تعادل الفريق في 3 مباريات وخسر 4، ليصل إلى النقطة التاسعة، ويتقدم للمركز الـ 11 في جدول الترتيب.

ويدين بني ياس بالفضل في الفوز، إلى لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، الذي كان قد ابتعد كثيراً عن مستواه المعهود في الموسم الحالي، ولكنه قدم أداء قوياً، وسجل هدفين، هما أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم، وقاد فريقه إلى تحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وقال الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لبني ياس، إن الفريق خاض مباراة صعبة وقوية، أمام فريق وصفه بالشجاع، والذي لعب بندية، مشيراً إلى أن السماوي سيطر على مجريات الشوط الأول بالكامل، وسجلنا هدفاً، وأضعنا العديد من الفرص السانحة لمضاعفة النتيجة.

وأبدى إيسايلا استيائه من استقبال فريقه لهدف من ركلة جزاء، وأضاف: في الشوط الثاني، حصل نوع من الهدوء للاعبين، ولكن في نهاية الأمر، سجلنا الهدفين الثاني والثالث، إلا أني انزعجت بسبب دخول مرمانا هدف، حيث كنا نريد الخروج بشباك نظيفة، لأول مرة هذا الموسم.

وأكد مدرب بني ياس، على أهمية الفوز الذي يعيد الثقة للفريق مجدداً، بعد سلسلة من النتائج السلبية، معرباً عن أمنياته باستمرار النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة.

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