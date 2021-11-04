«الأبيض» يستطلع أجواء سيؤول استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يغادر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، متوجهاً إلى سيؤول، في رحلة تستمر حوالي 6 ساعات، استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية يوم 11 الجاري، ولبنان 16 منه، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

ويهدف سفر «الأبيض» المبكر، للتعود على الطقس، وفارق التوقيت بين سيؤول ودبي، والذي يقارب 5 ساعات تقريباً، قبل لقاء الفريقين، وسوف يقوم اتحاد الكرة بترتيب للسفر مباشرة من سيؤول إلى لبنان، عقب مباراة كوريا مباشرة.

ويعتبر لقاءا «الأبيض» مع كوريا الجنوبية ولبنان، من أهم محطات مشاركة المنتخب في التصفيات، حيث يتحدد مستقبل الفريق بالتصفيات على نتيجة اللقاءين، حيث يحتل المنتخب الآن المركز الرابع برصيد 3 نقاط، من التعادل السلبي أمام لبنان، والتعادل بهدف أمام سوريا، والتعادل بهدفين مع العراق، في المقابل، يعتلي إيران صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه كوريا الجنوبية برصيد 8 نقاط، ولبنان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وحصْد الأبيض أي نقاط في المباراتين المقبلتين، سيجدد أمله في المنافسة بقوة، على نيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال قطر.

وسبق السفر، قيام الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بإعلان قائمة الأبيض الموسعة، والتي تضم 28 لاعباً، هم: علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عبد العزيز هيكل، محمد العطاس، سالم سلطان، وليد عباس، أحمد راشد، مهند العنزي، محمد برغش، الحسن صالح، علي سالمين، ماجد راشد، يحيي نادر، عبد الله رمضان، عبد الله علي، محمد عباس، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، فابيو ليما، محمد جمعة «بيليه»، حارب عبد الله سهيل، كايو كانيدو، خليل الحمادي، علي مبخوت، سبستيان تيغالي.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت، منها عودة إسماعيل مطر لاعب الوحدة، ومهند العنزي لاعب كلباء، وخالد عيسى حارس العين، بعد طول غياب، لتعويض غياب عدد من اللاعبين، مثل شاهين عبد الرحمن وماجد حسن وخلفان مبارك للإصابة.

وشكلت عودة لاعب خط وسط الوصل، علي سالمين، انفراجه طيبة في أزمة خط الوسط، إضافة لعودة علي مبخوت للتسجيل، لأن مثل هؤلاء اللاعبين، يمثلون الأعمدة الرئيسة للمنتخب، ويعتمد عليهم المدرب الهولندي فان مارافيك اعتماداً كبيراً.

من جهة أخرى، أكد باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية، أنه لا يفكر في أبعد من مواجهة الإمارات على أرضه بتصفيات كأس العالم، وهي مباراة ستكون صعبة، ضد منافس يلعب بشكل جيد حقاً، ولديه عناصر هجومية بارعة، وهذا يتطلب منا الكثير في الجانب الدفاعي.

وضم بينتو لتشكيلة شمشون، سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير، وهوانج هي-تشان جناح وولفرهامبتون واندرارز، لكنه استبعد مجدداً لي كانج-إن لاعب ريال مايوركا.

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