اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية تعقد أول اجتماعاتها في مقر اتحاد كرة القدم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2022 اجتماعها الأول اليوم الخميس في مقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة ، وبحضور عارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العضو المنتدب ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ، طلال الهاشمي , سهيل العريفي ، و أحمد القبيسي أعضاء اللجنة ، إضافة إلى أعضاء فريق العمل من اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي .

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للقطاع الرياضي ولمنشآته, حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للرياضة العالمية, بسبب قدراتها الكبيرة على تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية الكبرى, مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة واهتمامها ورعايتها للرياضة وللبنى التحتية, حيث تتوافر في الدولة كل مقومات النجاح, من منشآت رياضية وفنادق متطورة وتكنلوجيا حديثة وشبكة مواصلات واتصالات مميزة وخدمات طبية متقدمة, فضلاً عن وجود العنصر البشري المؤهل لتنظيم أضخم الأحداث.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي على الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس من أجل استضافة وإنجاح هذه البطولة الدولية, مثمناً عمل وتعاون مجلس أبوظبي الرياضي الذي يؤدي دوراً كبيراً في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى .

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الفرق المشاركة في مونديال الأندية تحظى بشعبية واسعة في الإمارات والمنطقة, وهذه الجماهيرية ستتيح لمحبي هذه الفرق فرصة الحضور والتشجيع وتقديم الثقافات المختلفة على مدرجات ملاعب الدولة, منوهاً إلى أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون مهرجانا ثقافيا اجتماعيا منوعا تلتقي فيه الثقافات والفنون إلى جانب كرة القدم, فالإمارات بلد التنوع والتعايش والتسامح.

واطلعت اللجنة على قرار التشكيل والهيكل التنظيمي ، وبعد الاعتماد تمت الموافقة على تسمية محمد عبدالله هزام الظاهري متحدثاً رسمياً للبطولة ، والتوصية برفع مقترح بالخطة التشغيلية بشكل مفصل في الاجتماع القادم.

كما قامت اللجنة بتحديد اللجان الفرعية والرئيسية والتي تتكون من فرق العمل التنظيمية للبطولة, وقررت تسمية العميد راشد سهيل رئيساً للجنة الأمنية ، ويعقوب السعدي رئيساً للجنة الإعلامية ، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيساً للجنة الطبية ، كما أوصت اللجنة العليا بتكليف رئيس كل لجنة برفع الاسماء المقترحة لعضوية لجانهم وعرضها في الاجتماع القادم تمهيدا لاعتمادها.

يذكر أن الموعد المقترح لإقامة البطولة هو شهر فبراير من عام 2022 ، على أن يتم التأكيد على هذا الموعد في مراسم حفل القرعة التي ستجرى يوم 29 نوفمبر الجاري .

وستقام البطولة بمشاركة أندية كل من ( نادي الجزيرة الإماراتي ، تشيلسي الإنجليزي ، مونتيري المكسيكي ( الفائز من بالميراس وفلامنجو ) ، (الفائز من الهلال السعودي وبوهانج الكوري ) ، الأهلي المصري ، أوكلاند سيتي الأسترالي ) .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز