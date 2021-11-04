4 مواجهات لتعديل الأوضاع بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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تنطلق غدا مباريات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى بإقامة 4 مواجهات عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصراً، تجمع البطائح بضيفه مسافي، ويلتقي الحمرية بالفجيرة في الشارقة، ويستقبل التعاون فريق الذيد، ويواجه الرمس فريق مصفوت، ويسعى كل فريق إلى تعديل وضعيته في جدول المسابقة، انتظاراً للمباريات الثلاث التي تقام غداً، وتجمع دبا الحصن بفريق سيتي، والعربي مع الجزيرة الحمراء، ويلتقي حتا فريق غلف اف سي.

يتصدر العربي صدارة المسابقة برصيد 12 نقطة، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة أو تعادل منذ انطلاقة الدوري قبل أربعة أسابيع، فيما يتقاسم البطائح ودبا الحصن الوصافة بـ 10 نقاط لكل منهما، ويأتي دبا الفجيرة رابعاً بتسع نقاط، وتحتل ثلاثة فرق هي، غلف اف سي والحمرية والذيد، المراكز من الخامس حتى السابع برصيد 6 نقاط لكل منها، وتمتلك 3 أندية رصيد 5 نقاط هي، الفجيرة الثامن ومسافي التاسع، وحتا العاشر، وبرصيد نقطة واحدة فقط، تأتي أربعة فرق هي، الجزيرة الحمراء ومصفوت وسيتي والتعاون، فيما لا يملك فيه الرمس أي نقطة.

إقالة ثانية

شهدت الجولة الرابعة ضحية جديدة بعد أن قررت إدارة حتا الاستغناء عن المدرب الوطني سليمان البلوشي لتراجع النتائج خلال الجولات الماضية، واحتلال الإعصار للمركز العاشر برصيد 5 نقاط ليلحق البلوشي بمواطنه علي الوصلة مدرب الجزيرة الحمراء، الذي أقيل من منصبه مع بداية الدوري، وتبدو مقصلة الإقالات مرشحة لمزيد من الأسماء في قادم الجولات.

البطائح ومسافي

يسعى البطائح لمواصلة سجله الناصع مع المدرب التونسي طارق الحضيري، وذلك عندما يستقبل اليوم نظيره مسافي في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، ويتطلع البطائح وصيف المسابقة للوصول إلى النقطة 13 والتربع على صدارة الترتيب التي يجلس عليها العربي برصيد 12 نقطة، وكان البطائح قد حقق فوزاً مهماً على مصفوت بملعب الأخير خلال الجولة الماضية، وفيما يتعلق بفريق مسافي التاسع في سلم الترتيب فلايزال الفريق الذي يدربه محمد الخديم يبحث عن فوزه الثاني في المسابقة بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط، وتعادل في الجولة الماضية أمام حتا بدون أهداف.

الحمرية والفجيرة

يستقبل الحمرية الجريح والخاسر قبل أسبوع برباعية ضيفه الفجيرة، ويتطلع مدرب الحمرية المصري طارق السيد إلى محو آثار هزيمة الجولة الماضية والعريضة برباعية أمام دبا الفجيرة «النواخذة» وهي الهزيمة التي جعلت الفريق يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، وفيما يتعلق بالفجيرة فقد تعادل بهدف بملعب التعاون ولذلك سيكون شعار رجال المدرب محمد التيمومي هو استعادة نغمة الفوز والعودة من ملعب الحمرية بالعلامة الكاملة.

التعاون والذيد

يتطلع الذيد إلى تجنب الهزيمة، عندما يحل ضيفاً على التعاون صاحب المركز الثالث عشر، برصيد نقطة وحيدة وحقق الذيد فوزاً عريضاً بنتيجة 3-1 على الرمس في الأسبوع المنصرم، ولذلك حث مدرب الفريق وليد عبيد لاعبي الذيد إلى ضرورة الحفاظ على ذات الأداء الذي قدموه أمام الرمس والتفوق على التعاون في رأس الخيمة، وفي المقابل فإن التعاون يبحث عن الفوز الأول في المسابقة، لاسيما أن الفريق الذي يدربه المواطن عارف شلنك، لم يظهر بالأداء ذاته الذي كان يميزه خلال التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

الفوز الأول

يستضيف الرمس بملعبه في رأس الخيمة فريق مصفوت ويظل هاجس الفوز الأول يؤرق مدربي الفريقين الوطنيين، جاسم الطنيجي وعبد الغني المهري، إذ يحتل الرمس المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يملك مصفوت نقطة وحيدة محتلاً بها قبل الأخير بعد تعرضه لثلاث هزائم من أربع مباريات.

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