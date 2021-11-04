تحديد ملاعب وموعد مونديال الأندية اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، التي ستقام في العاصمة أبوظبي خلال فبراير المقبل، والذي سيعقد اليوم، وسيتم خلال الاجتماع تحديد الملاعب، التي تستضيف البطولة، والمرشح إقامتها في مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، واستاد هزاع بن زايد بالعين والتنسيق مع الاتحاد الدولي، للاتفاق بشكل نهائي على موعد البطولة، كما سيتم خلال الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية، التي تسهم في تنظيم البطولة.

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