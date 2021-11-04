الوحدة يعمق جراح الشارقة ويخطف وصافة الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قفز الوحدة من المركز السادس إلى وصيف الترتيب بفوزه الغالي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة 3 ــ 0 في ختام الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت باستاد الشارقة وأدارها الحكم الدولي الألماني توبياس سيتلير، ليصل الوحدة للنقطة 17، فيما واصل الشارقة صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي وتعرض للخسارة الرابعة في المسابقة ليستمر عند 13 نقطة متراجعاً للمركز الثامن. ويتصدر العين الدوري بواقع 21 نقطة بفارق ٤ نقاط عن الوحدة، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وسجل عمر خريبين الهدف الأول في الدقيقة 45+2. ونجح بيدرو في إضافة هدف ثانٍ للوحدة في الدقيقة 64 بتسديدة قوية، وواصل الوحدة سيطرته على المباراة بعد هذا الهدف، وأثمرت السيطرة عن هدف ثالث في الدقيقة 80 من هجمة منظمة صنعها إسماعيل مطر وترجمها فابيو مارتينيز، لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

واستعاد بني ياس نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 4 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق ثاني فوز له، بتغلبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع السماوي رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم للمركز الـ11. وزادت الخسارة من معاناة الإمارات في الدوري هذا الموسم بعدما تلقى الفريق الهزيمة التاسعة، ليتذيل مؤخرة جدول الترتيب من دون أي نقطة. سجل ثلاثية بني ياس الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 23 و 74، والسويدي إسحاق ثيلين 90+3.

وأحرز المغربي وليد الصبار هدف الإمارات من ركلة جزاء احتسبها الحكم لتعرض نفس اللاعب للعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 86. وحسم خورفكان نتيجة مباراة «الديربي» أمام جاره العروبة بعد الفوز عليه في عقر الدار بنتيجة 4 - 1، ليرفع لاعبو النسور رصيدهم إلى 15 نقطة، فيما تجمد العروبة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير. وحملت رباعية خورفكان توقيع دوغلاس تانكي ق 16، وفلاح وليد ق 45، ودودو ق 52، وجاسم يعقوب ق 74، بينما سجل الهدف الوحيد للعروبة سعيد عبيد ق 73. وكانت الدقيقة 43 نقطة تحول في المباراة بعد أن أشهر حكم المباراة علي الزرعوني البطاقة الحمراء في وجه كابتن العروبة أحمد خميس.

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