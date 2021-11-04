«الأبيض» يراهن على نصف نهائي شاطئية القارات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يراهن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، على التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة الشاطئية، عندما يلتقي مساء اليوم نظيره السنغالي، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، بعدما خسر من البرتغال بطل العالم 2015، وبطل أوروبا الحالي، بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة المقامة حالياً على شاطئ كايت بيتش، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي، للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتختتم بعد غد، ويشارك فيها ثمانية منتخبات، تمثل مختلف قارات العالم، هي: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، البرتغال.

وواصل المنتخب السنغالي عروضه الجيدة، بتمكنه من إلحاق الخسارة الثانية بالمنتخب الإسباني، وإبعاده من المنافسة على اللقب، بتغلبه عليه 7 - 6، في مباراة كانت قوية من الطرفين، فيما برز منتخب السنغالي بقدرات لاعبيه الفردية الرائعة، والتي نالت إعجاب الجماهير، وكان «أسود التيرانغا»، فاز في الجولة الأولى على البرتغال 7 - 4، فيما فاز منتخبنا على إسبانيا 6 - 4. وبنهاية الجولة الثانية، تصدر السنغال المجموعة الأولى ب 6 نقاط، وجاء البرتغال ثانياً بـ 3 نقاط، ثم منتخبنا الوطني في المركز الثالث، بـ 3 نقاط، ومنتخب إسبانيا في المركز الأخير دون نقاط.

ويضم برنامج اليوم 4 مواجهات، تجمع الأولى الباراغواي واليابان الساعة 16:00، تليها مباراة البرتغال وإسبانيا 17:15، ثم منتخبنا الوطني مع نظيره السنغالي الساعة 18:45، وتجمع المباراة الأخيرة النارية، منتخبي روسيا وإيران الساعة 20:00.

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