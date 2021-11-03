الوحدة يقفز للوصافة والشارقة ينزف

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

قفز الوحدة من المركز السادس إلى وصيف الترتيب بفوزه الغالي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة 3-0 في ختام الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد الشارقة وأدارها الحكم الدولي الألماني توبياس سيتلير، ليصل الوحدة للنقطة 17 فيما واصل الشارقة صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي وتعرض للخسارة الرابعة في المسابقة ليستمر في 13 نقطة متراجعاً للمركز الثامن.

وجاء فوز "أصحاب السعادة" بعد مباراة مثيرة سيطر فيها التعادل طوال الوقت الأصلي للشوط الأول رغم الفرص التي ضاعت للفريقين ولكن عمر خريبين نجح في كسر سلبية النتيجة في الدقيقة 45+2 بهدف رأسي بعد هجمة مركبة سدد فيها الكرة أولاً ثم ارتدت من الحارس عادل الحوسني وتابعها برأسه في سقف المرمى لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف الوحداوي.

وفي الشوط الثاني تهيأت فرصتان للوحدة في أول 5 دقائق من بيدرو أنقذها المدافع حمد جاسم ثم إسماعيل مطر وأنقذها الحارس الحوسني فيما رد الشارقة بفرصة من كايو لوكاس أنقذها الحارس محمد الشامسي ونجح بيدرو في إضافة هدف ثانٍ للوحدة في الدقيقة 64 بتسديدة قوية وواصل الوحدة سيطرته على المباراة بعد هذا الهدف وأثمرت السيطرة عن هدف ثالث في الدقيقة 80 من هجمة منظمة صنعها إسماعيل مطر وترجمها فابيو مارتينيز لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

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