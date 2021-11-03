خورفكان يضرب العروبة بالأربعة ويصعد مؤقتاً للمركز الخامس

المصدر: خورفكان- محمد فضل

حسم خورفكان نتيجة مباراة "الديربي" أمام جاره العروبة بعد الفوز عليه في عقر الدار بنتيجة 4-1 ، ليرفع لاعبو النسور رصيدهم الى 15 نقطة في المركز الخامس "بشكل مؤقت" فيما تجمد العروبة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير .

وقص خورفكان شريط الأهداف الأربعة مبكراً بعد أن استغل البرازيلي دوغلاس تانكي خطأ دفاعي فادح وقع فيه لاعب العروبة " المرتبك " يوسف اوتولانجي الذي تباطأ في إبعاد الكرة من منطقة الخطر ليجدها تانكي ويحرز الهدف الأول للنسور في الدقيقة 16.

وتشهد الدقيقة 43 نقطة تحول في المباراة بعد ان اشهر حكم المباراة على الزرعوني البطاقة الحمراء في وجه كابتن العروبة احمد خميس بعد العودة لتقنية الفار التي اكدت استحقاق اللاعب لعقوبة الطرد بعد عرقلته للبرازيلي دودو المنفرد من الخلف وهو الطرد الذي استغله خورفكان ليضيف الهدف الثاني عن طريق فلاح وليد والذي سجله من لمسه ساحرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور بهدفين .

وفي الشوط الثاني اذدادت الأمور تعقيداً على أصحاب الأرض بعد احتساب الحكم لركلة جزاء للنسور سددها البرازيلي دودو بطريقة رائعة محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 52 . وقلص البديل سعيد عبيد الفارق للعروبة بعد ان سجل الهدف الوحيد للعروبة في الدقيقة 73 لكن البديل جاسم يعقوب لاعب خورفكان رد عليه سريعاً بهدف رابع في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 4-1 .

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