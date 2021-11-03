«فيفا» يكلف عبدالله حسن بإلقاء محاضرات بالأردن

المصدر: دبي - العوضي النمر

كلف الاتحاد الدولي «فيفا» الخبير الفني والمحاضر الدولي عبدالله حسن، لإلقاء محاضرات فنية عملية ونظرية للمحاضرين الأردنيين العاملين في تطوير وتأهيل المدربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليكون أول محاضر إماراتي يتولى تلك المهمة في إحدى دول غرب آسيا.

وشهد الدورة التي أقيمت في العاصمة الأردنية 20 مشاركاً من مختلف المحاضرين المعتمدين في الاتحاد الأردني لمنح الشهادات التدريبية المختلفة، وتضمنت الدورة الأساليب الحديثة في تطوير المحاضرين في كيفية إلقاء المحاضرات النظرية والعملية وفق برنامج الاتحاد الدولي الذي يتوافق مع التعليم من الواقع.

وأعرب عبدالله حسن عن سعادته بالقيام بتلك المهمة، التي تخدم شريحة كبيرة من المحاضرين المتخصصين في كرة القدم، حيث تم تأهيلهم للقيام بمهامهم في الارتقاء بمستوى المدرب الوطني الأردني كإحدى خطوات الارتقاء بمنظومة العمل هناك بما يسهم في تطور الكرة بشكل عام سواء على صعيد المسابقات أو المنتخبات، وقال المحاضر الإماراتي: وجدت تعاوناً كبيراً من الاتحاد الأردني وكذلك الدارسين مما أسهم في إنجاح الدورة وتحقيق الغرض والهدف من إقامتها.

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