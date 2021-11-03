بني ياس يزيد معاناة الإمارات بثلاثية خيمينيز وثيلين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

استعاد بني ياس نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 4 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق ثاني فوز له، بتغلبه على الإمارات، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة من المسابقة، ليرفع السماوي رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم للمركز الـ 11.

وزادت الخسارة من معاناة الإمارات في الدوري هذا الموسم بعدما تلقى الفريق الهزيمة التاسعة، ليتذيل مؤخرة جدول الترتيب من دون أي نقطة.

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بهدف أحرزه الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 23 بكرة رأسية من متابعة لتسديدة جواو فيكتور التي ارتدت من حارس "الصقور" عبد الله المرزوقي.

وحاول لاعبو الإمارات الهجوم في بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل، ولكن نجح خيمينيز في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74.

وقلص المغربي وليد الصبار النتيجة للضيوف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لتعرض نفس اللاعب للعرقلة داخل المنطقة في الدقيقة 86.

وأكد السويدي إسحاق ثيلين مهاجم بني ياس فوز فريقه بعد تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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