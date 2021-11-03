النصر يتصدر منافسات تحت 14 سنة في «بطولة الأكاديميات»

المصدر: البيان

تشهد «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم» منافسات قوية بين الفرق المشاركة في النسخة السادسة من البطولة التي تقام على ملاعب إنسبيراتوس بمدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 1000 لاعب موزعين على 5 فئات عمرية من أندية دبي والأكاديميات الخاصة، وتستمر منافساتها حتى شهر مارس 2022.

وتصدر فريق نادي النصر منافسات فئة تحت 14 سنة، حيث حصد 6 نقاط كاملة، تلاه في الترتيب فريقا لاليغا أكاديمي وسبورتيغ دبي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها الفريقان خلال منافسات الأسبوعين الماضيين.

كما تصدر فريق لاليغا أكاديمي وايت مع فريق سوكر إيتاليان ستايل أف إيه منافسات البطولة في فئة تحت 18 سنة بـحصدهما العلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بينما شهدت منافسات البطولة في فئة تحت 16 سنة منافسة شديدة بين فرق أكاديمية سوكر إيتاليان ستايل وفريقي فوكسس وأليانس، إذ تتشارك جميعاً الصدارة في سلم الترتيب بـ 6 نقاط.

ولم تقل منافسات فئة تحت 12 سنة إثارة عن باقي الفئات، حيث يشهد المركز الأول منافسة كبيرة بين فريق شباب الأهلي A وفريق لاليغا أكاديمي وتيلنتد فوتبول أكاديمي بحصدها جميعاً العلامة الكاملة 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية، أما منافسات فئة تحت 10 سنوات فكانت بدورها مشوقة، وحظي لاعبوها بالدعم والتشجيع من الأهل والأصدقاء، وتصدر جدول ترتيبها فريقا أربيان سترايكرز وأكاديمية سوكر إيتاليان ستايل cffa بـ 6 نقاط.

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