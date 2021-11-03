«الفوز على الكبار» شعار عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

أثبت عجمان قدرته على تحصيل أكبر عدد من النقاط وتحقيق الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين في مواجهاته أمام الفرق الكبيرة على عكس نتائجه أمام المنافسين المباشرين، تجسد ذلك في الانتصارات الأربعة التي حققها «البرتقالي» في المسابقة حتى نهاية الجولة التاسعة وكان آخرها على حامل اللقب «الجزيرة»، وبذلك يكون عجمان قد فاز على بطل الدوري ووصيفه «بني ياس» كما حقق الفوز على حامل اللقب قبل موسمين «الشارقة»، فيما استهل انتصاراته بالفوز على النصر في انطلاقة المسابقة، بالمقارنة ببقية نتائج عجمان نجده تعادل في مباراتين أمام اتحاد كلباء والعروبة فيما خسر في 3 مباريات أمام شباب الأهلي والظفرة وخورفكان.

وجاء الفوز الأخير على الجزيرة بعد مباراة مثيرة وتاريخية وصل فيها الهداف علي مبخوت الرقم التاريخي من الأهداف «175 هدفاً» بتسجيله هدف فريقه من ركلة جزاء ولكنه لم يكن كافياً بعد ما سجل عجمان هدفين على مدار الشوطين، كفلا له الفوز.

اعتراف

واعترف مدرب الجزيرة كايزر بعد الخسارة بالصعوبات التي واجهها فريقه في التعامل مع منافسه، مشيراً إلى توقعه ذلك من واقع المستويات التي قدمها عجمان ونتائجه في الدوري أمام فرق كبيرة مثل النصر والشارقة نجح في الفوز عليها، وقال كايزر إنه لم يتفاجأ بمستوى عجمان واستعد للمباراة بشكل جيد وتهيأت فرص لفريقه للتسجيل لم يوفق فيها قبل تسجيل عجمان هدف السبق، وقال إن فريقه نجح في العودة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن تغيرت الأمور وحدثت نقطة تحول حقيقية في أول ربع ساعة للشوط الثاني في المخالفة التي ارتكبها علي خصيف ونال بموجبها بطاقة حمراء، وتبع ذلك تسجيل عجمان لهدفه الثاني، وأشار كايزر إلى أن فريقه اجتهد وحاول كثيراً تعديل النتيجة على الأقل رغم النقص العددي ولكنه اصطدم بقوة دفاع عجمان والطريقة التي لعب بها في بقية المباراة.

ولم يخف يوسف عبيد مساعد مدرب عجمان سعادته وكل اللاعبين بالنتيجة الباهرة، موضحاً أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ الخطة بدقة والتي اعتمدت على «تقفيل اللعب» والتحول السريع في المرتدات، مشيراً إلى أن فريقه كان في مقدوره تسجيل عدة أهداف بهذه الطريقة وحسم المباراة من الشوط الأول.

وامتدح عبيد إمكانيات لاعبي فريق الجزيرة وقال إن المباراة كانت صعبة لما تضمه تشكيلة الجزيرة من لاعبين مميزين، يصُعب لأي فريق مجاراته ولكن فريقه عجمان نجح في تنفيذ ما هو مطلوب منه في الحد من خطورة منافسه.

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