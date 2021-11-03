«فرسان دبي» يواصل نزيف النقاط

المصدر: كلباء – محمد فضل

واصل شباب الأهلي (فرسان دبي) نزيف النقاط بعد انقياده للتعادل الثاني توالياً أمام كلباء ليهدر رجال المدرب مهدي علي 4 نقاط من 6 نقاط في سبيل تضييق الفارق بينه وبين العين المتصدر الذي وصل إلى النقطة 21 فيما يمتلك الفرسان 16 نقطة.

وافتقد مدرب شباب الأهلي الحلول أمام كلباء الذي كان لاعبوه الطرف الأفضل في المباراة، لكن الحظ تارة وقائم شباب الأهلي تارة أخرى حرما النمور من مواصلة مشوار الانتصارات ليصل كلباء برصيده إلى 11 نقطة.

وللمرة الثانية على التوالي ينصب الوافد الجديد في صفوف النمور عثمان كمارا نفسه نجماً للقاء، كما شهدت المباراة تراجع أداء الإيراني مهدي قايدي والبرازيلي ادواردو، ولم يقدم الأوزبكي عزيز جانييف الأداء المنتظر منه من قبل جمهور «فرسان دبي» وحتى البديل أحمد خليل الذي زج به مهدي خلال الشوط الثاني افتقد التمويل من خط الوسط.

تألق الفردان

وقدم حبيب الفردان لاعب كلباء الحالي و«فرسان دبي» السابق مباراة جيدة، وشكل ثنائية مع كمارا واستخدم الفردان أسلوب السهل الممتنع أمام رفقاء الأمس، وكان شعلة من النشاط في خط الوسط، وربما يلفت هذا التألق للفردان أنظار مدرب منتخبنا الوطني الهولندي مارفيك الذي كان متواجداً بملعب كلباء.

دفاع مُحكم

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي: المباراة كانت مغلقة ولعبنا من أجل الفوز أمام النمور، لافتاً إلى أن كلباء لعب بتراجع مستخدماً دفاع المنطقة الكامل مع الاعتماد على المرتدات، لكننا رغم الطريقة الدفاعية المحكمة حصلنا على فرص عدة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وتابع: في مثل هذه المباريات يجب استغلال أي فرصة تتاح للاعبين، وسنعوض جماهيرنا في قادم المباريات.

حظوظ متساوية

من جانبه أكد رودريغو دا سيلفا مساعد مدرب كلباء أن الحظوظ كانت متساوية بين الفريقين، مشيراً إلى أنه توقع صعوبة المباراة، وقال حصلنا على عديد الفرص في الشوط الأول والتي كانت كفيلة بترجيح كفة المباراة لمصلحة كلباء، مؤكداً أنهم سعداء بأداء اللاعبين، ونتمنى الاستمرار على المستوى ذاته في قادم المباريات.

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