ليلة سعيدة للنصر بعد التحليق بنقاط «ديربي بر دبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

عاش النصر وجماهيره، ليلة سعيدة أمس، بعد حسم «ديربي بر دبي»، بالفوز على مضيفه الوصل 2-1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «العميد» رصيده إلى 16 نقطة، ويقفز إلى مراكز المقدمة ضاغطاً على العين المتصدر، بينما توقف الوصل عند 12 نقطة.

وقال سبيستيان تيغالي لاعب النصر: «أشكر كل زملائي على جهدهم أمام الوصل، وفي مقدمتهم الحارس أحمد شامبيه، بتصديه لركلة جزاء للوصل، كانت كفيلة بتغيير النتيجة، وعلينا كلاعبين تغيير العقلية، والتركيز فقط على الفوز، وعدم التفكير في أي شيء آخر، حتى نبقى منافسين في الدوري، لأننا دائماً ما نرتكب الأخطاء بعد التقدم».

فيما قال مهدي عبيد لاعب النصر: «لم نبدأ أمام الوصل بالقوة المطلوبة، ولكننا بعد دقائق من البداية، تحسن الأداء، وسجلنا هدفين، وحققنا على أرض ملعب زعبيل، ما جئنا من أجله، وهو حصد النقاط الثلاث، ونحن في النصر، لدينا فريق قوي وجيد، ولكن في بعض الأحيان لا تخدمنا النتائج، وعلينا تغيير العقلية، والسعي بكل قوة للفوز، والاستفادة من فترة التوقف المقبلة، للعودة أكثر قوة إلى المنافسة عندما يستأنف الدوري».

ردة فعل

أما رامون دياز مدرب النصر، فقال: «نحن سعداء بنتيجة الفوز، خصوصاً وأننا قادمون من خسارة في الجولة الماضية، وسعيد أكثر بردة فعل لاعبي النصر الجيدة في مباراة ديربي مهمة، ونهدي الفوز لجماهير النادي، ونؤكد أننا سنقاتل من أجلهم حتى النهاية، بعدما النصر استعاد قوته بعد كبوة الجولة الماضية».

فيما قال أودير هيلمان مدرب الوصل: «لعبنا مباراة كبيرة، وهدف النصر الأول من ركلة جزاء ساعد المنافس معنوياً في السيطرة على الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان وصلاوياً، ولم نستغل فرصنا بشكل صحيح، وأشعر بالحزن على النتيجة، لأن المباراة كان يجب أن تنتهي بالتعادل، ولكني واثق إذا لعبنا كل مبارياتنا مثل الشوط الثاني أمام الوصل، فسنحقق الفوز في النهاية».

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