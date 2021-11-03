«الزعيم» يهرب بالصدارة و«العميد» يقفز إلى الوصافة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استغل العين خسارة الجزيرة أمام عجمان وتعادل شباب الأهلي مع اتحاد كلباء ليهرب بصدارة دوري أدنوك للمحترفين ويصل إلى النقطة 21 بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

وسجل المغربي سفيان رحيمي هدفاً في الدقيقة (67) ليقود العين للفوز على ضيفه الظفرة بهدف دون رد مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح الجولة التاسعة.

وأضاع الأرجنتيني جوانكا ركلة جزاء ارتكبت مع رحيمي وتصدى لها حارس الظفرة المتألق عبدالله سلطان.

وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة كلباء وضيفه شباب الأهلي، ورفع كلباء رصيده إلى 11 نقطة، وشباب الأهلي إلى 16 نقطة.

وحقق النصر فوزاً مهماً 2 - 1، على الوصل صاحب الأرض، على ملعب استاد زعبيل، وسجل للنصر توزي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وتيغالي في الدقيقة 34، وللوصل أراوخو في الدقيقة 63، ليرفع «العميد» رصيده إلى 16 نقطة، وقفز إلى المركز الثاني، وتوقف الوصل عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع.

وحقق عجمان فوزاً غالياً على حامل اللقب وضيفه الجزيرة بنتيجة 2 - 1 بعد مباراة مثيرة وتاريخية وصل فيها علي مبخوت للرقم القياسي من الأهداف في «دورينا» متساوياً مع الهداف التاريخي فهد خميس «175 هدفاً»، بتسجيله هدف فريقه من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافياً لفوزه بعدما سجل «البرتقالي» هدفين على مدار الشوطين، ليصل عجمان للنقطة 14، وبقي الجزيرة عند 16 نقطة.

ويلتقي اليوم الشارقة والوحدة في الثامنة والربع مساءً في لقاء تحت عنوان «سباق التكافؤ» من واقع ظروف ونتائج وترتيب الفريقين في المسابقة، الضيف الوحدة في رصيده 14 نقطة ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن مضيفه الشارقة، وكل منهما يتطلع للفوز من أجل المحافظة على آماله في مزاحمة فرق الصدارة.

ويستقبل ملعب الفجيرة في تمام السادسة مساءً مباراة العروبة بضيفه وجاره خورفكان في ديربي مرتقب بالساحل الشرقي.

ويأمل بني ياس والإمارات الخروج من وضعيتهما الصعبة في دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقيان في السادسة والربع مساء اليوم باستاد السماوي بالشامخة.

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