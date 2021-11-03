مدرب الأبيض الأولمبي مرشحاً لتدريب السد

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ذكر موقع لا ماسيا الإسباني أن دنيس سيلفا مدرب منتخب الإمارات الأولمبي يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب السد القطري بعد قرب رحيل تشافي إلى برشلونة. يذكر أن سيلفا مرتبط بعقد مع اتحاد الكرة لمدة عام ينتهي في أبريل المقبل، ونجح المدرب في تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان العام المقبل، وذلك بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من فوزين على الهند بهدف دون مقابل، وعلى عُمان بهدفين دون رد، وخسارة وحيدة أمام قيرغستان بهدفين لهدف.

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