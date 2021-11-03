20 مدرباً في «دورة حراس المرمى»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أمس محاور دورة حراس المرمى المستوى الثاني التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ويستضيفها نادي الشارقة في منطقة سمنان في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر من الشهر الجاري، بمشاركة 20 مدرباً من أندية الدولة. ويقدم محاور الدورة الآسيوية المحاضران الوطنيان المعتمدان من الاتحاد الآسيوي زكريا أحمد العوضي، وحسن إسماعيل المُقَيم، والمحاضر الوطني المساعد يوسف سيف الزعابي.

ويتضمن برنامج الدورة التدريبية سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقية والتي سيتم خلالها التطرق للنمو البدني وبرنامج التطوير الفني لتدريبات ومهارات حارس المرمى، وتأثير الحالة النفسية على الأداء، إضافة لكيفية القيام بعملية تقييم أداء حارس المرمى.

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