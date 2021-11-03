28 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لكوريا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة الأبيض الموسعة استعداداً لمواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وتضم 28 لاعباً هم: علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عبد العزيز هيكل، محمد العطاس، سالم سلطان، وليد عباس، أحمد راشد، مهند العنزي، محمد برغش، الحسن صالح، علي سالمين، ماجد راشد، يحيي نادر، عبد الله رمضان، عبد الله علي، محمد عباس، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، غابيو ليما، محمد جمعة (بيليه)، حارب عبد الله سهيل، كايو كانيدو، خليل الحمادي، علي مبخوت، سبستيان تيغالي.

وشهدت القائمة مفاجآت عدة منها عودة إسماعيل مطر لاعب الوحدة ومهند العنزي لاعب كلباء وخالد عيسى حارس العين بعد طول غياب، لتعويض غياب عدد من اللاعبين، كما شهدت استبعاد شاهين عبد الرحمن وماجد حسن وخلفان مبارك ومحمود خميس وخليفة الحمادي للإصابة، ومن المقرر أن يعلن المدرب مارفيك القائمة النهائية بعد الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين التي تختتم مساء اليوم، قبل تجمع الفريق مساء اليوم نفسه تمهيداً للسفر إلى سيؤول صباح الجمعة.

وشكلت عودة لاعب خط وسط الوصل علي سالمين انفراجة في أزمة خط الوسط، كما ينتظر المدرب مستوى أفضل من اللاعبين فابيو ليما وعلي مبخوت الذي تراجع مستواهما بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب مساء اليوم، على أن يغادر صباح الجمعة إلى سيؤول في رحلة تستمر حوالي 6 ساعات، ويهدف المنتخب من السفر المبكر من أجل التعود على الطقس وفارق التوقيت بين كوريا والإمارات، وسوف يقوم اتحاد الكرة بترتيب السفر مباشرة من سيؤول إلى لبنان، عقب مباراة كوريا مباشرة، لمواجهة منتخب لبنان يوم 16 نوفمبر.

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