الأبيض يقسو على «الماتادور» في افتتاح «شاطئية القارات» بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره بنجاح في افتتاح بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، وتستمر حتى السبت المقبل، ويشارك فيها ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم، وهي: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، والبرتغال.

وقسا «الأبيض» على نظيره الإسباني بنتيجة 6 ــ 4 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ولحساب المجموعة نفسها، فاجأ منتخب السنغال الذي يشارك أول مرة في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية نظيره البرتغالي بطل العالم 2015 وأوروبا 2019 وفاز عليه بنتيجة 7 ــ 4.

جاء الشوط الأول قوياً من المنتخبين، ونجح الماتادور الإسباني في افتتاح التسجيل بواسطة خوسيليتو (ق 6) ولكن الأبيض كان سريعاً في الرد وتمكن من معادلة النتيجة بعد ثوانٍ قليلة بوساطة وليد المحمدي قبل أن يضيف الهدف الثاني بأقدام وليد بشر (ق 7).

تألق

وواصل منتخبنا الوطني تألقه في الشوط الثاني وترجم أفضليته بتسجيل ثلاثية حملت توقيع أحمد الملاحي (ق 8) وأحمد بشر (ق 9) وعباس علي (ق 12)، فيما قلل خوسيليتو الفارق لإسبانيا (ق 12).

وحاول الماتادور الإسباني العودة في النتيجة في الشوط الثالث ونزل بثقله إلى الهجوم وتمكن من التسجيل في مناسبتين بوساطة خوسيليتو (ق 3) وادوارد (ق 9) قبل أن يوسع وليد بشر الفارق مرة أخرى (ق 9) من ضربة جزاء.

تركيز

وأعرب وليد المحمدي لاعب منتخبنا الوطني عن سعادته بالفوز الأول وقال: «بفضل دعم الجماهير نجحنا في الفوز على منتخب إسبانيا أحد أفضل المنتخبات ونتعامل مع كل مباراة على حدة وبالفعل كل مباراة أشبه بنهائي ومجموعتنا قوية ونواجه في الجولة الثانية (اليوم) منتخب البرتغال بطل العالم 2015 وأوروبا 2019 و2020 و2021، نستطيع التفوق عليه في حال نجحنا في تحقيق ذلك سنضمن التأهل للدور نصف النهائي والأهم أن نركز في كل مباراة ونتمنى حضور الجماهير لمساندتنا».

برنامج اليوم

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره السنغالي الساعة 16:00 مساء اليوم ثم منتخبنا الوطني مع البرتغال في الساعة 17:15 ويواجه الباراغواي منتخب روسيا الساعة 18:45 ويلتقي منتخب إيران اليابان الساعة 20:00 ضمن منافسات اليوم الثاني.

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