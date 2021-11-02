كلباء وشباب الأهلي يتعادلان سلبياً تحت انظار مدرب الأبيض مارفيك

المصدر: كلباء – محمد فضل

خيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة كلباء وضيفه شباب الأهلي خلال المواجهة التي أقيمت في افتتاحية جولات الأسبوع التاسع من دوري ادنوك للمحترفين، ورفع كلباء رصيده الى 11 نقطة وشباب الأهلي الى 16 نقطة ، وأقيمت المباراة تحت انظار مدرب منتخبنا الوطني الهولندي مارفيك والذي دون عدة ملاحظات على أداء اللاعبين .

ولم تفِ دقائق الشوط الأول بما وعدت ، وساد الحذر الشديد أجواء اللقاء وغابت الخطورة على مرمى الفريقين باستثناء فرصة مدافع كلباء مهند العنزي والذي كاد أن يفتتح التسجيل لفريقه من الكرة السهلة التي وجدها داخل منطقة الستة ياردات لكنه لم يحسن التعامل معها وأهدرها برعونة.

وحاول لاعبو الفرسان فتح ثغرات وسط دفاع كلباء الذي بدا متماسكاً وفارضاً رقابة لصيقة على البرازيلي ادواردو والإيراني مهدي قايدي ، وتشهد الدقيقة 34 التهديد الأول للاعبي الفرسان من التسديدة القوية للاعب الاوزبكي عزيز جانيف لكن حارس كلباء جمال عبد الله كان في الموعد وانقذ الكرة لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين .

وخلال شوط المدربين كشر نمور كلباء عن انيابهم وقادوا عدة طلعات عن طريق حبيب الفردان الذي علت كرته المرمى بقليل وتسديدة البيروفي كارتاجينا التي حبست الانفاس ، ويأتي الرد للفرسان من الكرة التي خطفها ادواردو من احد المدافعين لكن حارس كلباء واصل صحوته محافظاً على نظافة شباكه .

ويدفع مدرب شباب الأهلي مهدي علي بالثنائي احمد خليل وحارب سهيل لتنشيط الجانب الهجومي وذلك في الدقيقة 62 .

وانقذت قائم مرمى الفرسان الحارس ماجد ناصر من هدف محقق بعد تلاعب مهاجم كلباء عثمان كمارا بالمدافع حمدان الكمالي ليسدد الكرة في المرمى لكن الحظ والقائم حرما اللاعب من افتتاح التسجيل في الدقيقة 76 لينتهي اللقاء على وقع التعادل السلبي .

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