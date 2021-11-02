علي مبخوت ..175 هدفاً في 19 فريقاً خلال 14 موسماً

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

نجح على مبخوت مهاجم الجزيرة في الوصول إلى لقب "الهداف التاريخي" للكرة الإماراتية بعد ان تساوى مع فهد خميس حامل اللقب في عدد الأهداف، بزيارته لشباك عجمان خلال لقاء الفريقين مساء اليوم في الجولة التاسعة من الدوري بهدف أحرزه من ركلة جزاء وصل به إلى 175 هدفا متساويا مع فهد خميس الذي ظل محتفظا باللقب لمدة 24 عاما، لكن البرتغالي أفسد فرحته بنيله نقاط اللقاء الثلاث.

وبدا علي مبخوت "31 عاما" مشواره مع الأهداف، بشباك الظفرة في أبريل 2009، وأنتزع اللقب خلال 14 موسما، خاض خلالهم 243 مباراة، متوجا جهده حتى الان بعدد 175 هدفا منهم 32 هدفا من ركلات جزاء، ويعتبر فريقي الشباب والإمارات أكثر أندية الدوري التي تمكن مبخوت من الوصول إلى شباكها بعدد 15 هدفا في كل فريق، فيما يعتبر زميله خلفان مبارك الأكثر صناعة للأهداف له بعدد 15 تمريرة، فيما يعتبر خالد عيسى لاعب العين أكثر حارس مرمى زار شباكه علي مبخوت بعدد 12 هدفا.

ويحتاج مهاجم الجزيرة إلى هدف واحد فقط للإنفراد باللقب، قبل لقاء فريقه المقبل في الجولة العاشرة من الدوري أمام العين في واحدة من أقوى مواجهات الموسم.

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