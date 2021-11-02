الفوز لعجمان والهدف التاريخي لمبخوت

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق عجمان فوزاً غالياً على حامل اللقب وضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة وتاريخية وصل فيها الهداف علي مبخوت الرقم التاريخي من الأهداف بتسجيله هدف فريقه من ركلة جزاء ولكنه لم يكن كافياً لفوزه بعد سجل "البرتقالي" هدفين على مدار الشوطين، ليصل عجمان للنقطة 14 وبقي الجزيرة في 16 نقطة.

وكانت أول فرصة حقيقية في المباراة لصالح الجزيرة في الدقيقة الخامسة من تسديدة علي مبخوت ارتدت من مقص المرمى، وانتظر عجمان حتى الدقيقة 20 ليقود هجمة حقيقية من لعبة مرتدة نتيجة خطأ دفاعي استغله مينا يورليز بتمريرة ذهبية لتراولي الذي تقدم بسرعة فائقة وسدد في المرمى معلناً هدف السبق، وتهيأت 3 فرص حقيقية بعد الهدف لعجمان أهمها لفراس بالعربي الذي سدد في المرمى الخالي من الحارس علي خصيف ولكن العطاس لحق بالكرة وأنقذها إلى ركنية ثم فرصتين لتراولي ولياندرو.

وفي الدقيقة 42 ارتكب سعيد سلبمان مخالفة داخل الصندوق مع علي مبخوت احتسبها الحكم أحمد سالم ركلة جزاء، تقدم لها مبخوت نفسه مسجلاً هدف التعادل ووصل في نفس الوقت للرقم القياسي من الأهداف في "دورينا" متساوياً مع الهدف التاريخي فهد خميس "175 هدفا".

وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 59 نقطة تحول كبيرة بعد ارتكاب الحارس علي خصيف مخالفة على رأس الصندوق مع فراس بالعربي المنفرد بالمرمى، وبعد مراجعة "الفيديو" أشهر الحكم أحمد سالم خلفان البطاقة الحمراء بدلاً عن الصفراء لخصيف ليكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين ويجري مدربه تبديل بخروج تولاني ودخول الحارس البديل سالم خيري، ونجح فراس بالعربي في ترجمة المخالفة لهدف ثانٍ بتسديدة خدعت الحارس خيري بعد تغيير اتجاه الكرة في الحائط البشري، ورغم النقص العددي حاول الجزيرة تعديل النتيجة واصطدم بالتنظيم الدفاعي الجيد لـ "البرتقالي" لتنتهي المباراة لصالح عجمان 2-1.

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