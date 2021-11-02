النصر يفوز على الوصل في "ديربي بر دبي" ويقفز إلى الوصافة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

حقق النصر فوزاً مهماً 2-1، على الوصل صاحب الأرض مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل للنصر توزي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وتيغالي في الدقيقة 34، وللوصل أراوخو في الدقيقة 63، ليرفع "العميد" رصيده إلى 16 نقطة، وقفز إلى المركز الثاني، وتوقف الوصل عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع.

وشكلت انطلاقات الوصل السريعة، خطورة على مرمى النصر في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد "العميد"، توازنه ويبادل "الفهود" الهجمات، ومن إحداها احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعد جذب لاعبه ريان مينديز، من قبل مدافع الوصل اولابي، وسددها توزي مسجلاً هدفاً للنصر في الدقيقة 22.

وسيطر النصر على الدقائق التالية، رغم محاولات الوصل تنظيم هجمات لم تشكل أي خطورة على "العميد"، وعززت رأسية تيغالي، تقدم النصر بهدف ثاني رائع في الدقيقة 31، ورد القائم الأيسر فرصة هدف تقليص الفارق للوصل، بقدم علي سالمين في الدقيقة 34.

وتسبب مهدي عبيد، في ركلة جزاء للوصل بدفعه عبد الله جمعة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، وسددها ويليام بوتكير، وتصدى لها حارس النصر أحمد شامبيه، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم النصر بهدفين نظيفين.

وسعى الوصل للعودة إلى المباراة في الشوط الثاني، ووصلت الكرة إلى بوتكير، والذي مر من الجانب الأيمن، ولعب عرضية حاول يعقوب البلوشي، إبعادها برأسه قبل أن تتخطى خط المرمى، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة ووصلت إلى أراوخو، والذي أعادها برأسه إلى الشباك في الدقيقة 63، مقلصاً الفارق مع النصر.

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