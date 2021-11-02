رحيمي يقود العين لتعزيز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

سجل المغربي سفيان رحيمي هدفا في الدقيقة (67) ليقود العين للفوز على ضيفه الظفرة بهدف دون رد مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة عزز العين صدارته للائحة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى (21 نقطة) في حين تجمد رصيد الظفرة في رصيد (7 نقاط) وبقي بالمركز الحادي عشر.

وسيطر العين تماما على مجريات اللعب خصوصا في شوط اللعب الثاني حيث قاد محاولات عدة للوصول إلى شباك ضيفه الذي تراجع مرغما لحماية مرماه، ومعتمدا على الهجمات المرتدة والتي لم تسفر عن الخطورة المأمولة، قبل أن تثمر ضغوط الفريق البنفسجي عن هدف الفوز الوحيد، فيما أضاع الأرجنتيني جوانكا ركلة جزاء ارتكبت مع رحيمي وتصدى لها حارس الظفرة المتألق عبدالله سلطان.

وبفوزه اليوم تابع العين تفوقه على الظفرة محققا انتصاره رقم 13 مقابل 5 انتصارات للأخير، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات في 24 مباراة جمعت الفريقين بعهد الاحتراف.

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