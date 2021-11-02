النصر ينعى لاعبه السابق السوداني معتصم حموري

المصدر: البيان

نعى نادي النصر لاعبه السابق السوداني معتصم حموري الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكان حموري ارتدى قميص العميد لمدة موسمين من 1979 إلى 1981، كما لعب لفريق الوصل بين 1981و1983.

وودع النصر لاعبه السابق عبر تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها، "وداعـــاً نجم العميد "معتصم حموري" الذي ارتدى قميص النصر موسمي 80/79، 81/80. نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة اللاعب السوداني الراحل الذي غييه الموت أمس عن عمر ناهز 66 عاماً سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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