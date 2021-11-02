ديربي الوصل والنصر الليلة

المصدر: متابعة- البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري «أدنوك للمحترفين» بأربع مباريات، ويلعب في السادسة مساء اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع الظفرة، فيما يلتقي في الثامنة و15 دقيقة عجمان مع الجزيرة، والوصل مع النصر، وتحمل المباريات نكهة صراع القمة وخاصة مع مشاركة 3 أطراف أساسية في المنافسة بالمباريات وهي العين «18 نقطة» والجزيرة «16 نقطة» وشباب الأهلي «15 نقطة»، كما أن النصر«13 نقطة» يسعى لدخول مربع الكبار والاقتراب من الوصافة .

وتحظى مواجهة الوصل والنصر باستاد زعبيل باهتمام كبير، لكونها ديربي خارج التوقعات. ويبحث الوصل عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما اقتنص فوزاً صعباً من مضيفه الإمارات بهدف في الجولة الماضية، ليصل الفريق إلى النقطة 12 بالمركز الثامن، فيما ينشد النصر الخروج من أجواء الخسارة من كلباء، لمصالحة جماهيره.

وأكد هيلمان مدرب الوصل أنه رغم أن المباراة جماهيرية، إلا إنها تبقى مباراة بثلاث نقاط، وجماهير الوصل تستحق كل تقدير على دعمها، وأشار دياز مدرب النصر إلى أن هدفه استرجاع نغمة الفوز، وقال: علينا التركيز واللعب بروح قتالية.

ويستضيف العين باستاد هزاع بن زايد، فريق الظفرة، ويأمل «الزعيم» المحافظة على الصدارة، بينما يسعى الظفرة لتعويض خسارته أمام الوحدة.

ويحل شباب الأهلي ضيفاً على كلباء، ويأمل «النمور» مواصلة الانتصارات بعد فوزين متتاليين على العروبة والنصر، ويفقد الفريق جهود احمد جشك المعار من شباب الأهلي ومالابا ووليد عمبر وبراين، وفي المقابل، يبحث شباب الأهلي، عن النقاط الثلاث، في ظل منافسته الشرسة على الصدارة، ويتطلع الجزيرة للاستمرار في مطاردة الصدارة بعبور عجمان الليلة.

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