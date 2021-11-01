الشارقة يطور فندقه لاستضافة الفرق والمنتخبات

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

حث علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، على دعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، وأهمية إعادة الثقة للفريق، ونوه بأن مجلس الإدارة يثق تماماً بقدرة العناصر الموجودة، على تخطي المرحلة والوضع الحالي، وأكد المدفع أن شركة كرة القدم تعمل بحرص لإنهاء ملف المدرب القادم في أسرع وقت، كما أشاد بفريق كرة السلة، ومشاركته في البطولة العربية بالإسكندرية الشهر الماضي، وثمّن إنجازات إدارة الألعاب الفردية، التي حققت العديد من الألقاب والميداليات في البطولات المحلية والخارجية، منذ بدء الموسم الرياضي.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة النادي، وبحضور الأعضاء، وتناول الاجتماع عدة مواضيع، أبرزها ملف الاستثمارات للأصول التابعة للنادي، وتم استعراض تصور لاستثمار فندق الحزانة، وتهيئته لاستضافة الفرق والمنتخبات المحلية والدولية، إضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة في منشآت النادي، بما فيها مسبح النادي في الحزانة، مع مخاطبة الجهات المعنية، لأخذ الموافقات اللازمة.

وناقش الاجتماع إصدار دليل إجراءات العمل، لتنظيم العمل الإداري في النادي، ووضع السياسات والآليات التي تضمن انسيابية وسرعة المهام، واستعرض سلطان العسكر رئيس إدارة الخدمات الإدارية والمالية، التقرير المالي والإداري، والوضع الحالي للإدارات، واستيفاءها للمتطلبات، حسب الخطط الموضوعة، وتناول مجلس الإدارة، ملف المجلس الجماهيري، وإصدار قرار إداري، بتسمية رئيس المجلس وأعضائه، لزيادة الدعم والتواصل بين النادي وجماهيره، وإظهار المدرج الشرقاوي بأجمل صورة.

وقام طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة، بتقديم شرح مبدئي عن مشروع الرعاية الشاملة للاعبين الأطفال، الذي ستعمل عليه الإدارة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في متابعة الاستبيانات، التي يهدف النادي من خلالها إلى تطوير منظومة العمل وتحسينها، عن طريق جمع الاستبيانات، التي توزع على الشركاء الاستراتيجيين، كما وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من إدارة الألعاب الفردية، باستبدال العضو ناصر بن عاشور مشرف ألعاب السرعة والمضمار، بعد انضمامه لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى مؤخراً، وإضافة العضو حسن عبد الرزاق الحمادي.

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