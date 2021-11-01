ديربي مانشسترعلى الشاشات الكبيرة في «زايد الرياضية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإنجليزي، عن تنظيم عرض خاص في أبوظبي، لمشاهدة أحداث مباراة ديربي مدينة مانشستر على الشاشات الكبيرة في ملعب رقم 12 بمدينة زايد الرياضية يوم السبت المقبل.

ويتاح للمشجعين مشاهدة التميمة الرسمية لـسيتي «Moonbeam» في أول ظهور لها في أبوظبي، إضافة إلى إمكانية التقاط الصور مع كؤوس بطولات الدوري الإنجليزي، وكأس كاراباو، التي حققها النادي خلال موسم 2020- 2021.

وسيتم توفير خدمات مميزة للمشجعين، وأماكن للعائلات لمتابعة المباراة المهمة، فيما يقام عدد من الحصص التدريبية، تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم، من الساعة 3:30 عصراً إلى 8:00 مساء، حيث تتيح الفرصة للصغار لمشاهدة نجوم السيتي.

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