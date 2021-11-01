"رابطة المحترفين" تحتفي بـ "يوم العلم" في الجولة التاسعة من "دوري أدنوك"

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تخصيص الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاحتفال بمناسبة "يوم العلم" والمشاركة في احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية التي تقام في 3 نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كمناسبة وطنية سنوية يحتفل بها شعب الإمارات.

وسيتم الاحتفال بهذه المناسبة في الملاعب المستضيفة للمباريات عبر الشاشات المحيطة بالملعب، والشاشات الكبرى ومختلف العناصر المرئية، بالإضافة إلى ارتداء اللاعبين لأوشحة بهذه المناسبة.

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