تغريم ناشئ الجزيرة 25 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف حسن عمر لاعب الجزيرة مباراتين وتغريمه 25 ألف درهم للاعتداء على حكم مباراة بني ياس والجزيرة بدوري تحت 21 عاماً، وإيقاف عادل عيد لاعب سيتي 3 مباريات وتغريمه 6 آلاف درهم لقيامه بدفع شخص من منظمي مباراة سيتي والجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى، واعتمدت اللجنة خسارة يونايتد من الهلال يونايتد 3 – 0 لمشاركته لاعباً لا يحق له المشاركة قانوناً في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية، وخسارة ليوا من الاتفاق بنتيجة 3 – 0 وتغريمه 5 آلاف درهم لعدم توفيره رجال الأمن.

وغرمت اللجنة نادي الظفرة 1500 درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراة واحدة بدوري الشباب تحت 19 عاماً، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي حتا لسلوك جماهيره في دوري الناشئين تحت 16 عاماً.

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