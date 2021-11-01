كمارا.. دموع وأهداف

المصدر: كلباء - محمد فضل أبوظبي- محمد محسن

لفتت دموع الغيني عثمان كمارا لاعب كلباء بعد تسجيله هدفين من ثلاثة في مرمى النصر في مباراة الفريقين بالجولة الثامنة لدوري «أدنوك للمحترفين»، الأنظار وفسرها بعض المحللين، أنها جاءت لعدم منحه فرصة مع فريقه السابق، الشارقة، حيث إنه كان حبيس دكة البدلاء بالموسم الماضي ولكنه بعد إعارته لكتيبة «النمور» وجد نفسه في التشكيلة لينفجر أهدافاً.

لم ينتظر كمارا طويلاً منذ انضمامه لكلباء حيث تأقلم سريعاً مع زملائه بالفريق، وفي أول فرصة حقيقية وقع على هدفين سريعين من أربعة لكلباء في مرمى العروبة في ذهاب الدور الأول من كأس رابطة دوري المحترفين، كما أسهم في فوز فريقه على العروبة بالدوري مسجلاً الهدف الأول لـ«النمور»، بعد ثوانٍ قليلة من بداية المباراة، مؤكداً موهبته في هز الشباك، ووصل إلى 5 أهداف بإحرازه هدفين لكلباء من ثلاثة في مرمى النصر في مباراة الدوري الأخيرة. وعقب تسجيله الهدف الأول في مرمى النصر توجه اللاعب بالتحية لمدربه داسيلفا الذي أعاد اكتشافه.

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